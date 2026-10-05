Nueva chance del IPV para construir tu casa: cuánto ponés, cuánto te prestan y cuánto devolvés

El monto de los créditos del IPV varían según el tipo de obra y de vivienda que el ahorrista busca construir o terminar.

Cómo hacerte una casa con un crédito del IPV

Para participar de esta licitación, los interesados ya tienen que estar inscriptos en el programa, es decir, que tienen que haber empezado a pagar las cuotas del plan de ahorro y estar al día.

Ese plan es para aportar el 15% de la obra. El monto a licitar debe ser de las cuotas faltantes para completar como mínimo 36 cuotas, si es para construcción; o 18 cuotas, si es para terminación de vivienda.

El inscripto debe contar con un terreno escriturado a nombre del titular o cotitular, en condiciones de ser hipotecado y con servicios de agua potable y luz. Solo de esa manera podrá acceder al crédito del IPV para financiar el 85% restante de la obra.

Al aplicar en la licitación, el oferente debe presentarle al IPV un anteproyecto o proyecto aprobado, junto con la documentación financiera y legal en regla.

La letra chica del crédito del IPV Construyo Mi Casa

Las alternativas de construcción con el crédito del IPV son casas de 55m2, 69m2, 80m2, 100 m2, 120m2 y 140m2. Si es para terminación, las viviendas pueden ser de 80m2, 100 m2, 120m2 y 140m2 y deben tener un avance de obra de entre el 55% y el 65%.

Donde hay que poner especial atención es en la actualización del valor de las cuotas del plan de ahorro, en las de la devolución del crédito y en la del saldo de la deuda.

En el período inicial, el valor de las cuotas de ahorro no utiliza el CVS, sino que se actualiza trimestralmente según la cotización de la UVA fijada por el Banco Central (inflación).

Las cuotas del crédito se devuelven ajustadas por el índice de Variación Salarial (CVS) –de actualización de salarios- y no pueden superar el 20% de los ingresos familiares.

Y ojo, el capital del crédito también se adjudica y se calcula en URS (Unidad de Referencia Salarial), por lo que el saldo de la deuda se actualiza mes a mes directamente por el índice CVS publicado por el INDEC.

El plazo máximo de devolución del crédito es de 30 años para construcción y de 10 años para terminación. Actualmente hay mecanismos para refinanciarlos.

La tasa de interés TNA es de 0% para proyectos de hasta 80m2, del 2% para los de 100m2 y del 4% para los de 120m2 y 140m2.

Los valores actuales de las cuotas del plan de ahorro del IPV Construyo Mi Casa

Estos son los valores oficiales vigentes de las cuotas del plan de ahorro previo para el último trimestre de 2026 (octubre, noviembre y diciembre), calculados con una cotización de la UVA de $2.138,48 (al 30/09/2026)

Las cuotas del ahorro previo del IPV Construyo Mi Casa.

Durante la etapa de ahorro previo, las cuotas se actualizan trimestralmente según el valor de la UVA publicado por el Banco Central. Si los ingresos del grupo familiar no alcanzan el mínimo requerido para la alternativa deseada, se puede presentar un fiador para sumar ingresos (hasta los 70 años al ingresar).

Las cuotas del ahorro previo del IPV Construyo Mi Casa para terminación de vivienda.

De cuánto son los créditos del IPV

El monto de los créditos del IPV varían según el tipo de obra y de vivienda que el ahorrista busca construir o terminar. No se cobra todo de una sola vez, sino en 4 desembolsos a medida que avanza la construcción. Como las cuotas del préstamo, cada desembolso se fija en URS (Unidades de Referencia Salarial) y se actualiza según el Índice de Variación Salarial (CVS) al momento del pago.

El monto de los créditos del IPV varían según el tipo de obra y de vivienda que el ahorrista busca construir o terminar.

Los créditos van –actualmente- desde $81 millones hasta $175 millones para construcción, y de $52 millones a $81 millones, para terminación.