Cómo acceder a una casa del IPV y pagar menos de 300 mil pesos de cuota

Las cuotas de este crédito del IPV dependen de los m2 que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en $297.000.

Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa:

55 m²: $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)

69 m²: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)

80 m²: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)

100 m²: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)

120 m²: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)

140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)

IPV, casa, vivienda

Hay que tener en cuenta que el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares.

Esta línea de créditos hipotecarios del IPV cuenta con requisitos muy claros, y estos son los siguientes:

Ingreso Familiar Mínimo: $1.323.251,12 a $2.831.970,67

Aplicable a vivienda única.

Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble

del otorga el 85% del inmueble El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²

Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.

El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).

No poseer inmuebles a su nombre.

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Los requisitos clave para entrar al plan de ahorro del IPV y cumplir el sueño de la casa propia

Para quienes tienen la mira puesta en las líneas de créditos hipotecarios del IPV, existen condiciones que funcionan como un filtro excluyente.

Lo más importante de este plan es el ahorro previo, pero no es lo único. El interesado en la casa debe demostrar capacidad de previsión, ya sea contando con un terreno propio de entrada o adquiriendo uno durante el plazo de 36 meses que dura la etapa de ahorro. Sin tierra, no hay proyecto, y esa es la primera barrera que debés saltar.

No cualquier terreno pasa el filtro del IPV. El lote en cuestión debe estar apto para la construcción inmediata, lo que significa que tiene que contar obligatoriamente con los servicios de agua potable y energía eléctrica en puerta. Además, rige una prohibición de hierro: el titular del plan no puede ser dueño de otros inmuebles, ya que el espíritu del programa es dar respuesta a quienes realmente no tienen donde vivir.