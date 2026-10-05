Escándalo en el fútbol mendocino: un jugador golpeó brutalmente al árbitro tras ser expulsado

Lejos de acatar la decisión reglamentaria, el futbolista reaccionó de forma desmedida y le propinó un golpe brutal por sorpresa al árbtro.

La violencia del impacto fue tal que, que Sosa quedó inmediatamente inconsciente sobre el terreno de juego, generando desesperación inmediata entre sus colegas y los hinchas presentes en la cancha.

Ante la gravedad del cuadro, el juez debió ser asistido de urgencia por personal médico en el lugar y trasladado de manera preventiva a un centro asistencial cercano, donde se le diagnosticó pérdida de conocimiento antes de recibir el alta médica en horas de la noche.

Comunicado oficial y medidas inmediatas

La brutal agresión no solo empañó el torneo de reserva de San Rafael, sino que obligó a suspender de manera inmediata las acciones de dicho encuentro.

Asimismo, las autoridades de la disciplina decidieron postergar también el partido de primera división que debían afrontar ambos clubes durante la misma jornada, ya que el árbitro agredido integraba la terna arbitral designada como juez de línea para el compromiso principal.

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Por su parte, desde el Club Ballofet se publicó un comunicado oficial que despertó el enojo de los hinchas, asegurando que el club "Tomará las medidas necesarias ante un hecho de esta naturaleza".