Cuántas horas colocar la planta de romero al sol para que explote de brotes tiernos en primavera

Ya sea que se encuentre en una maceta o directamente en la tierra, el lugar elegido debe ser el sector más despejado de la casa. Las sombras prolongadas o la falta de luminosidad directa apagan el crecimiento de la planta y debilitan los nuevos tallos.

Además del sol, necesitás otros cuidados importantes en la planta de romero.

La combinación de un buen baño de sol con el aumento progresivo de la temperatura primaveral genera que las yemas dormidas se hinchen rápidamente, dando paso a una alfombra de brotes tiernos ideales tanto para la cocina como para sahumerios o infusiones naturales.

Más allá del sol: otros cuidados importantes

Además de garantizarle su dosis justa de luz natural, los expertos recomiendan tener en cuenta otros aspectos fundamentales durante esta época del año para evitar errores comunes: