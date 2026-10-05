Cuántas horas colocar la planta de romero al sol para que explote de brotes tiernos en primavera

Entre las especies aromáticas más elegidas por su resistencia y propiedades, el romero se lleva todas las miradas. Sin embargo, para lograr que la planta despierte con fuerza y despliegue todo su potencial verde, existe un factor determinante que muchos pasan por alto.
Los especialistas en jardinería insisten en que el secreto de la planta no radica únicamente en regar de más, sino en comprender cómo reacciona este ante los estímulos generados por el sol de la primavera.
Cuántas horas de sol necesita la planta de romero en primavera
Para que sufra esa ansiada transformación y se llene de hojas jóvenes, densas y sumamente aromáticas, la planta de romero necesita recibir entre 6 y 8 horas diarias de sol directo.
Ya sea que se encuentre en una maceta o directamente en la tierra, el lugar elegido debe ser el sector más despejado de la casa. Las sombras prolongadas o la falta de luminosidad directa apagan el crecimiento de la planta y debilitan los nuevos tallos.
La combinación de un buen baño de sol con el aumento progresivo de la temperatura primaveral genera que las yemas dormidas se hinchen rápidamente, dando paso a una alfombra de brotes tiernos ideales tanto para la cocina como para sahumerios o infusiones naturales.
Más allá del sol: otros cuidados importantes
Además de garantizarle su dosis justa de luz natural, los expertos recomiendan tener en cuenta otros aspectos fundamentales durante esta época del año para evitar errores comunes:
- Riego medido: con la llegada del calor, la tentación de regar en exceso es frecuente. No obstante, el romero tolera mucho mejor la sequía que el suelo encharcado. Es vital dejar secar completamente la tierra entre riego y riego para evitar la podredumbre de las raíces.
- Drenaje óptimo: ya sea en el jardín o en un recipiente, el sustrato debe ser ligero ,añadiendo un poco de arena o perlita si es necesario, para permitir que la base respire con facilidad.
- Poda de estímulo: un pequeño corte de despunte en las puntas de las ramas a la salida del invierno estimula a la planta a ramificarse lateralmente, multiplicando de forma exponencial los futuros brotes verdes que decorarán el hogar durante los próximos meses.
En pocas palabras
- 6 a 8 horas de sol directo: la planta de romero necesita esta exposición para prosperar y generar brotes tiernos en primavera.
- Riego medido y drenaje: evitar el exceso de agua y asegurar un sustrato ligero previene la pudrición de raíces y permite que la planta respire.
- Poda de estímulo: un ligero corte en las puntas al final del invierno fomenta la ramificación y multiplica los futuros brotes verdes.