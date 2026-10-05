Deportivo Maipú visita a Nueva Chicago con la ilusión de regresar al Reducido de la Primera Nacional

Deportivo Maipú visita este lunes a Nueva Chicago en el Estadio República de Mataderos por el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú visita a Nueva Chicago por la fecha 32 de la Primera Nacional
Deportivo Maipú visita este lunes a Nueva Chicago en el Estadio República de Mataderos por el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Primera Nacional.
El Cruzado de Mariano Echeverría buscará hilar su segunda victoria consecutiva y regresar a los puestos de Reducido de la Zona B, donde hoy se encuentra fuera por un punto debajo de San Martín de San Juan (octavo).
El partido está programado para las 17 y será transmisión de LPF Play y Radio Nihuil. El árbitro encargado de impartir justicia será Juan Cruz Robledo.
El equipo dirigido por Mariano Echeverría viene de obtener un gran triunfo frente al escolta de su zona, Temperley, en el Omar Higinio Sperdutti. En aquel encuentro por la fecha 31, el Cruzado logró volver a sumar de a tres luego de cuatro partidos sin cosechar victorias.
Deportivo Maipú actualmente se encuentra noveno en la tabla de posiciones, con 44 unidades, y tiene un punto menos que el último clasificado al Reducido, hoy San Martín de San Juan, quien dispone de 45 puntos pese a su última derrota frente a Almagro.
Por su parte, el Torito de Mataderos se encuentra en la décimo quinta ubicación de la tabla de posiciones, con 36 unidades. La lucha del equipo de Gastón Lotito pasa por no caer en los puestos de descenso, donde solo tres puntos lo separan de Chacarita, quien hoy sería el penúltimo descendido de la zona junto a Güemes (último).
Nueva Chicago viene de vencer 1 a 0 a Almagro y buscará continuar en la senda de la victoria.
Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Dylan Gissi, Gonzalo Paz, Diego Arroyo; Emiliano Méndez, Alejo González, Tomás Rodríguez, Gabriel Vega; Lucas Ambrogio y Thiago Ocampo. DT: Gastón Lotito.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Áaron Agüero,Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto, Tomás Silva, Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.
Hora: 17
Estadio: República de Mataderos
TV: LPF Play