Deportivo Maipú visita a Nueva Chicago con la ilusión de regresar al Reducido de la Primera Nacional

Cómo llegan el Deportivo Maipú y Nueva Chicago a la Fecha 32 de la Primera Nacional

El equipo dirigido por Mariano Echeverría viene de obtener un gran triunfo frente al escolta de su zona, Temperley, en el Omar Higinio Sperdutti. En aquel encuentro por la fecha 31, el Cruzado logró volver a sumar de a tres luego de cuatro partidos sin cosechar victorias.

Deportivo Maipú actualmente se encuentra noveno en la tabla de posiciones, con 44 unidades, y tiene un punto menos que el último clasificado al Reducido, hoy San Martín de San Juan, quien dispone de 45 puntos pese a su última derrota frente a Almagro.

Por su parte, el Torito de Mataderos se encuentra en la décimo quinta ubicación de la tabla de posiciones, con 36 unidades. La lucha del equipo de Gastón Lotito pasa por no caer en los puestos de descenso, donde solo tres puntos lo separan de Chacarita, quien hoy sería el penúltimo descendido de la zona junto a Güemes (último).

Nueva Chicago viene de vencer 1 a 0 a Almagro y buscará continuar en la senda de la victoria.

Nueva Chicago vs Deportivo Maipú: probables formaciones

Nueva Chicago: Facundo Masuero; Bruno Palazzo, Dylan Gissi, Gonzalo Paz, Diego Arroyo; Emiliano Méndez, Alejo González, Tomás Rodríguez, Gabriel Vega; Lucas Ambrogio y Thiago Ocampo. DT: Gastón Lotito.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Áaron Agüero,Nicolás Fernández; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Juan Pablo Gobetto, Tomás Silva, Franco Saccone y Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.

Hora: 17

Estadio: República de Mataderos

TV: LPF Play