Marcelo Gallardo sumó una nueva decepción en la selección de Ecuador con estadísticas preocupantes

Mientras que en el primer tiempo convirtió Josue Vergara para Panamá, Juan Riquelme Angulo empató el encuentro en el complemento. Fue el primer gol que el entrenador argentino puede celebrar como entrenador del Tri, aunque solo sirvió para enviar la definición a los penales.

Allí no logró imponerse y el conjunto centroamericano se quedó con una victoria que lo dejó en el tercer puesto de la Copa Kirin, una competencia histórica que se realiza en Japón.

Marcelo Gallardo no encuentra el camino, pero es positivo.

La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo

Al enfrentar a los micrófonos de la prensa el entrenador se refirió al estado físico de Pervis Estupiñán: "Sufrió un golpe y tiene un leve esguince de rodilla. No hay nada de qué preocuparse".

"Me gusta que a este equipo no le gusta perder. Me gusta esa mentalidad", explicó más allá que todavía no logra ganar. "Me voy con buenas sensaciones, de acuerdo con lo que yo creo que es el potencial de esta Selección", agregó.

Es así que Gallardo se mostró conforme con los primeros pasos en Ecuador: "Nos faltó consistencia en ataque. Vamos a seguir observando, porque todavía faltan jugadores importantes en La Tri. Vamos a seguir potenciando una idea: ser protagonistas y presionar alto".