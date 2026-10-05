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No le encuentra la vuelta

Marcelo Gallardo sumó una nueva decepción en la selección de Ecuador con estadísticas preocupantes

Ecuador y Marcelo Gallardo finalizaron su gira por Asia, pero el rendimiento estuvo muy lejos del deseado y no conoció la victoria

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Marcelo Gallardo cayó por penales y no conoce el triunfo en Ecuador.

Marcelo Gallardo cayó por penales y no conoce el triunfo en Ecuador.

Finalizó la participación de la selección de Ecuador en la Copa Kirin, el cuadrangular amistoso que disputó junto a Japón, Panamá y Nueva Zelanda, con un saldo negativo al no cosechar ninguna victoria. Anteriormente, la Tri había caído 3-0 ante Corea del Sur en lo que fue el amargo estreno de Marcelo Gallardo como entrenador.

En la mañana del lunes, el conjunto ecuatoriano se midió ante Panamá por el tercer puesto del torneo. Tras haber igualado sin goles frente a Japón en el debut y caer por penales, ante los Canaleros tampoco pudo festejar: luego de empatar 1 a 1, volvió a tropezar desde los doce pasos, esta vez por 7 a 6.

Juan Riquelme Angulo fue el &uacute;nico goleador en la etapa de Gallardo como flamante entrenador del Tri.

Juan Riquelme Angulo fue el único goleador en la etapa de Gallardo como flamante entrenador del Tri.

Marcelo Gallardo sumó una nueva decepción con la selección de Ecuador

Para su tercer partido como DT de Ecuador el Muñe decidió alinear una formación repleta de suplentes con el objetivo de darle rodaje a jugadores que no habían tenido mayor participación en los encuentros anteriores.

Mientras que en el primer tiempo convirtió Josue Vergara para Panamá, Juan Riquelme Angulo empató el encuentro en el complemento. Fue el primer gol que el entrenador argentino puede celebrar como entrenador del Tri, aunque solo sirvió para enviar la definición a los penales.

Allí no logró imponerse y el conjunto centroamericano se quedó con una victoria que lo dejó en el tercer puesto de la Copa Kirin, una competencia histórica que se realiza en Japón.

Marcelo Gallardo no encuentra el camino, pero es positivo.

Marcelo Gallardo no encuentra el camino, pero es positivo.

La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo

Al enfrentar a los micrófonos de la prensa el entrenador se refirió al estado físico de Pervis Estupiñán: "Sufrió un golpe y tiene un leve esguince de rodilla. No hay nada de qué preocuparse".

"Me gusta que a este equipo no le gusta perder. Me gusta esa mentalidad", explicó más allá que todavía no logra ganar. "Me voy con buenas sensaciones, de acuerdo con lo que yo creo que es el potencial de esta Selección", agregó.

Es así que Gallardo se mostró conforme con los primeros pasos en Ecuador: "Nos faltó consistencia en ataque. Vamos a seguir observando, porque todavía faltan jugadores importantes en La Tri. Vamos a seguir potenciando una idea: ser protagonistas y presionar alto".

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