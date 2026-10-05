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Boca y un nuevo dolor de cabeza: el jugador que pierde Arruabarrena para la semifinal de la Copa Sudamericana

Boca confirmó la lesión de un nuevo futbolista que es habitualmente parte del esquema de Arruabarrena y tendrá otra baja para la ida de la semifinal de Copa Sudamericana

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Boca sumó otro lesionado a la lista.

Boca sumó otro lesionado a la lista.

En la pelea por todos los frentes, Boca recibió otra mala noticia en cuanto a la lesión de uno de sus futbolistas. A la baja de Tomás Belmonte por rotura de meniscos, junto a la fractura de Peroné de Tomás Aranda, se le sumó la de otro jugador clave para Rodolfo Arruabarrena.

Otro lesionado en Boca

Alan Velasco sufrió un desgarro en el aductor de la pierna izquierda y sería baja por al menos tres partidos, entre los que se incluiría la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco Da Gama.

La lesión se produjo en el partido frente a Unión donde Velasco debió salir reemplazado a los 15 minutos de segundo tiempo por el chileno Palacios debido a que su afección le impidió continuar. Este lunes se confirmó su diagnóstico médico que arroja un desgarro, el cual demanda un tiempo de recuperación estimado de 21 días.

Su reemplazante podría ser el propio Palacios, quien Arruabarrena definió con "la flechita para arriba" de acuerdo a su nivel futbolístico demostrado en los últimos partidos. Pero también se meterían en la pelea por dicho lugar, Sebatián Villa y Ángel Romero, según mencionó el mismo DT.

Además, el Vasco Arruabarrena subiría a algunos juveniles de la Reserva para contar con alternativas en ese sector. Uno de ellos sería Lautaro Mendieta, mediocampista que se ha desempeñado como volante central y por derecha; y el otro sería Franco Pérez, quien se desempeña como enganche.

Los partidos que se perdería Alan Velasco en Boca

  • Viernes 9 de Octubre: vs. Instituto de Córdoba (V) — Torneo Clausura
  • Martes 13 de Octubre: vs. Vasco da Gama (L) — Copa Sudamericana (Semifinal – Ida)
  • Domingo 18 de Octubre: vs. Talleres de Córdoba (L) — Torneo Clausura

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