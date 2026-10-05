Boca y un nuevo dolor de cabeza: el jugador que pierde Arruabarrena para la semifinal de la Copa Sudamericana

Otro lesionado en Boca

Alan Velasco sufrió un desgarro en el aductor de la pierna izquierda y sería baja por al menos tres partidos, entre los que se incluiría la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco Da Gama.

La lesión se produjo en el partido frente a Unión donde Velasco debió salir reemplazado a los 15 minutos de segundo tiempo por el chileno Palacios debido a que su afección le impidió continuar. Este lunes se confirmó su diagnóstico médico que arroja un desgarro, el cual demanda un tiempo de recuperación estimado de 21 días.