Boca y un nuevo dolor de cabeza: el jugador que pierde Arruabarrena para la semifinal de la Copa Sudamericana

Su reemplazante podría ser el propio Palacios, quien Arruabarrena definió con "la flechita para arriba" de acuerdo a su nivel futbolístico demostrado en los últimos partidos. Pero también se meterían en la pelea por dicho lugar, Sebatián Villa y Ángel Romero, según mencionó el mismo DT.
Además, el Vasco Arruabarrena subiría a algunos juveniles de la Reserva para contar con alternativas en ese sector. Uno de ellos sería Lautaro Mendieta, mediocampista que se ha desempeñado como volante central y por derecha; y el otro sería Franco Pérez, quien se desempeña como enganche.
Los partidos que se perdería Alan Velasco en Boca
- Viernes 9 de Octubre: vs. Instituto de Córdoba (V) — Torneo Clausura
- Martes 13 de Octubre: vs. Vasco da Gama (L) — Copa Sudamericana (Semifinal – Ida)
- Domingo 18 de Octubre: vs. Talleres de Córdoba (L) — Torneo Clausura