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El Bicho sigue sumando

El arquero de Argentinos Juniors contó cómo el trabajo con su psicólogo lo ayudó a atajar el penal del triunfo

El arquero juvenil de Argentinos Juniors se convirtió en la gran figura del triunfo 2-1 ante Tigre por el Torneo Clausura al atajar un penal y el rebote

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El arquero de Argentinos Juniors se convirtió en héroe.

El arquero de Argentinos Juniors se convirtió en héroe.

Argentinos Juniors pisó fuerte en La Paternal al derrotar 2-1 a Tigre por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura, un resultado que le permite subirse a lo más alto de su grupo con 21 unidades. Además, la victoria lo catapultó en la Tabla Anual alcanzando la línea de los 50 puntos, a 2 de Independiente Rivadavia.

La gran bisagra de la jornada no estuvo en el circuito ofensivo, sino en las manos de Gonzalo Siri. Ante la ausencia de Brayan Cortés por su convocatoria a la Selección de Chile, el guardameta de 23 años volvió a defender el arco del Bicho tras casi un año sin minutos oficiales - su último antecedente databa de noviembre pasado, en los cuartos de final frente a Boca - y pagó con creces la confianza en apenas su séptimo encuentro en la máxima categoría.

Siri celebr&oacute; desacatado su penal atajado que signific&oacute; el triunfo de Argentinos Juniors.

Siri celebró desacatado su penal atajado que significó el triunfo de Argentinos Juniors.

Gonzalo Siri, el arquero de Argentinos Juniors, fue la figura

El momento cumbre del partido ocurrió a los 50 minutos de la primera parte, cuando el cronómetro agonizaba y el marcador favorecía al Bicho por 2-0. Ante el penal sancionado a favor del Matador, Siri apostó a la paciencia: aguardó firme en el centro de la valla la ejecución del volante ex-Boca, Jabes Saralegui, para contener el potente remate.

Lejos de dar la jugada por terminada, reaccionó de manera felina al recuperarse en el acto y bloquear la palomita posterior del propio mediocampista en el rebote.

A la hora de repasar cómo gestó la intuición de aguantar el disparo en el medio, el juvenil reveló el trabajo previo realizado en los días anteriores.

Argentinos Juniors qued&oacute; a dos puntos de Independiente Rivadavia en la Tabla Anual.

Argentinos Juniors quedó a dos puntos de Independiente Rivadavia en la Tabla Anual.

El arquero de Argentinos Juniors reveló cómo hizo para atajar el penal

A la hora de repasar cómo gestó la intuición de aguantar el disparo en el medio, el juvenil reveló el trabajo previo realizado en los días anteriores.

Tras el pitazo final, al ser consultado en diálogo con Paso a Paso sobre la razón de esa particular dedicatoria, Siri fue tajante y dejó una frase inolvidable: "¿El festejito? Porque estoy totalmente loco, en serio".

Argentinos Juniors qued&oacute; a dos puntos de Independiente Rivadavia en la Tabla Anual.

Argentinos Juniors quedó a dos puntos de Independiente Rivadavia en la Tabla Anual.

El arquero de Argentinos Juniors reveló por qué atajó el penal

Luego del partido, Gonzalo Siri habló con la prensa: "Verdaderamente no lo tenía estudiado, lo hablé con mi psicólogo el lunes, le dije que sentía que iban a patear al medio y ante un arquero que no atajaba hacía mucho, en el penal te tenés que tirar y pasó. Fue intuición".

Tras el pitazo final, al ser consultado en diálogo con Paso a Paso sobre la razón de esa particular dedicatoria, Siri fue tajante y dejó una frase inolvidable: "¿El festejito? Porque estoy totalmente loco, en serio".

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