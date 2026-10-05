El arquero de Argentinos Juniors contó cómo el trabajo con su psicólogo lo ayudó a atajar el penal del triunfo

Lejos de dar la jugada por terminada, reaccionó de manera felina al recuperarse en el acto y bloquear la palomita posterior del propio mediocampista en el rebote.

A la hora de repasar cómo gestó la intuición de aguantar el disparo en el medio, el juvenil reveló el trabajo previo realizado en los días anteriores.

Argentinos Juniors quedó a dos puntos de Independiente Rivadavia en la Tabla Anual.

El arquero de Argentinos Juniors reveló cómo hizo para atajar el penal

A la hora de repasar cómo gestó la intuición de aguantar el disparo en el medio, el juvenil reveló el trabajo previo realizado en los días anteriores.

Tras el pitazo final, al ser consultado en diálogo con Paso a Paso sobre la razón de esa particular dedicatoria, Siri fue tajante y dejó una frase inolvidable: "¿El festejito? Porque estoy totalmente loco, en serio".

Argentinos Juniors quedó a dos puntos de Independiente Rivadavia en la Tabla Anual.

El arquero de Argentinos Juniors reveló por qué atajó el penal

Luego del partido, Gonzalo Siri habló con la prensa: "Verdaderamente no lo tenía estudiado, lo hablé con mi psicólogo el lunes, le dije que sentía que iban a patear al medio y ante un arquero que no atajaba hacía mucho, en el penal te tenés que tirar y pasó. Fue intuición".

Tras el pitazo final, al ser consultado en diálogo con Paso a Paso sobre la razón de esa particular dedicatoria, Siri fue tajante y dejó una frase inolvidable: "¿El festejito? Porque estoy totalmente loco, en serio".