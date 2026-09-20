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PRIMERA NACIONAL

Godoy Cruz iguala 0 a 0 contra Deportivo Morón en el primer tiempo

Godoy Cruz visita por la fecha 30ª de la Zona al Deportivo Morón. El Tomba quiere seguir subiendo en el campeonato

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Godoy Cruz busca trepar a lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional y tiene un duro examen frente a Deportivo Morón.

Godoy Cruz busca trepar a lo más alto de la Zona A de la Primera Nacional y tiene un duro examen frente a Deportivo Morón.

Godoy Cruz juega de visitante contra Deportivo Morón un partido clave en el torneo de la Primera Nacional por la fecha 30ª. El Tomba se ubica tercero y el Gallito es el escolta del líder Ferro en la Zona A.

El duelo tiene como escenario el estadio Francisco Urbano (la cancha del Deportivo Morón), y el árbitro es Franco Acita. El choque se puede seguir en vivo por Radio Nihuil

El partido

La primera llegada de peligro fue de Godoy Cruz, que en los primeros minutos ha tenido más la pelota y llegado cerca del arco del Gallito. A los 8' se produjo la primera situación de gol, y generó polémica. Escape de Gerometta por la derecha, centro atrás, y Vicente Poggi le pega de rastrón con potencia, el arquero Salvá no contiene y manotea sobre la línea, generando dudas si no entró el balón.

A los 12' lo tuvo Morón por un error defensivo. Un toque hacia atrás que quedó corto obligó al arquero tombino Juan Strumia a salir a cortar el ingreso de un delante local, chocó con éste tras rechazar, el balón se elevó y pudo ser sacada al córner por la defensa. Dos delantero de Morón chocaron y quedaron tendidos por varios minutos, producto de un fuerte golpe en la cabeza.

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