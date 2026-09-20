Godoy Cruz iguala 0 a 0 contra Deportivo Morón en el primer tiempo

La primera llegada de peligro fue de Godoy Cruz, que en los primeros minutos ha tenido más la pelota y llegado cerca del arco del Gallito. A los 8' se produjo la primera situación de gol, y generó polémica. Escape de Gerometta por la derecha, centro atrás, y Vicente Poggi le pega de rastrón con potencia, el arquero Salvá no contiene y manotea sobre la línea, generando dudas si no entró el balón.

A los 12' lo tuvo Morón por un error defensivo. Un toque hacia atrás que quedó corto obligó al arquero tombino Juan Strumia a salir a cortar el ingreso de un delante local, chocó con éste tras rechazar, el balón se elevó y pudo ser sacada al córner por la defensa. Dos delantero de Morón chocaron y quedaron tendidos por varios minutos, producto de un fuerte golpe en la cabeza.