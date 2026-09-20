Godoy Cruz juega de visitante contra Deportivo Morón un partido clave en el torneo de la Primera Nacional por la fecha 30ª. El Tomba se ubica tercero y el Gallito es el escolta del líder Ferro en la Zona A.
Godoy Cruz iguala 0 a 0 contra Deportivo Morón en el primer tiempo
Godoy Cruz visita por la fecha 30ª de la Zona al Deportivo Morón. El Tomba quiere seguir subiendo en el campeonato
El duelo tiene como escenario el estadio Francisco Urbano (la cancha del Deportivo Morón), y el árbitro es Franco Acita. El choque se puede seguir en vivo por Radio Nihuil
El partido
La primera llegada de peligro fue de Godoy Cruz, que en los primeros minutos ha tenido más la pelota y llegado cerca del arco del Gallito. A los 8' se produjo la primera situación de gol, y generó polémica. Escape de Gerometta por la derecha, centro atrás, y Vicente Poggi le pega de rastrón con potencia, el arquero Salvá no contiene y manotea sobre la línea, generando dudas si no entró el balón.
A los 12' lo tuvo Morón por un error defensivo. Un toque hacia atrás que quedó corto obligó al arquero tombino Juan Strumia a salir a cortar el ingreso de un delante local, chocó con éste tras rechazar, el balón se elevó y pudo ser sacada al córner por la defensa. Dos delantero de Morón chocaron y quedaron tendidos por varios minutos, producto de un fuerte golpe en la cabeza.