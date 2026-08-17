El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto oficial en conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín en la pPlaza del mismo nombre el barrio porteño de Retiro. Con esta aparición, el mandatario volvió a encabezar una actividad oficial tras nueve días sin agenda pública.
En el homenaje a San Martín, reapareció públicamente Javier Milei después de 9 días
“Tenemos la libertad como mandato y seguir el camino de nuestro padre fundador” dijo Javier Milei al encabezar un acto en plaza San Martín del barrio de Retiro
El presidente colocó una ofrenda floral a los pies del monumento del Padre de la Patria y destacó "su gesta, esfuerzo y sacrificio", remarcando que "la grandeza de San Martín se vio en haber tomado las armas y liberar a medio continente".
Milei sostuvo: "No tenemos un pasado al que regresar porque ya sabemos a donde nos conduce, tenemos la libertad como mandato y seguir el camino de nuestro padre fundador". Remarcó que el prócer "fue quien nos liberó del yugo español" y recordó que "nos dejó un legado inmortal a través de una frase: seamos libres que lo demás no importa nada".
Nota en desarrollo
En pocas palabras
- Javier Milei: encabezó el acto por aniversario del fallecimiento del General José de San Martín en Retiro, marcando su regreso a agenda pública tras 9 días.
- Discurso: resaltó la libertad como mandato y la gesta de San Martín, citando su frase "seamos libres que lo demás no importa nada".
- Contexto: la aparición pública se dio en un homenaje al Padre de la Patria, reafirmando la conexión ideológica con el fundador.