En el homenaje a San Martín, reapareció públicamente Javier Milei después de 9 días

El presidente colocó una ofrenda floral a los pies del monumento del Padre de la Patria y destacó "su gesta, esfuerzo y sacrificio", remarcando que "la grandeza de San Martín se vio en haber tomado las armas y liberar a medio continente".

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto por el 176° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. pic.twitter.com/8u2FwVGfc4 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 17, 2026

Milei sostuvo: "No tenemos un pasado al que regresar porque ya sabemos a donde nos conduce, tenemos la libertad como mandato y seguir el camino de nuestro padre fundador". Remarcó que el prócer "fue quien nos liberó del yugo español" y recordó que "nos dejó un legado inmortal a través de una frase: seamos libres que lo demás no importa nada".