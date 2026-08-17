Revivieron la epopeya de San Martín con una gala inmersiva en el Teatro Mendoza

La "Velada de Gala en homenaje a nuestra historia y nuestras tradiciones" rompió los límites tradicionales de la sala para desplegarse plenamente en una puesta interactiva con flashmob al momento de ingresar al teatro.

Los intendentes de Ciudad, Ulpiano Suarez, y de Las Heras, Francisco Lo Presti, fueron anfitriones del evento. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Velada de gala inédita en el Teatro Mendoza

El espacio teatral evocó las tardes de instrucción del Ejército de los Andes en el Campo Histórico, reuniendo a más de 70 bailarines, gauchos a caballo y los acordes de la Banda de Música de la Policía.

Al traspasar el umbral del teatro, el público ingresó a una atmósfera marcada por la solemnidad y el patriotismo. Con una cuidada ambientación estética y la custodia de los Granaderos a Caballo junto a representantes de la Flor de la Tradición, cada rincón del histórico espacio cultural se diseñó para despertar la emotividad y conectar a los asistentes con las raíces de nuestra historia.

Integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo formaron parte de la Velada de Gala este domingo en el Teatro Mendoza. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

La ceremonia combinó el rigor histórico con la emoción colectiva a través de momentos de gran intensidad dramática y sorpresas escénicas donde la historia cobró voz en un experto del legado sanmartiniano: Gustavo Capone.

Con la participación especial de destacados solistas, elencos municipales, orquesta y coro en vivo, Las Heras y la Ciudad de Mendoza ofrecieron un recorrido sensorial único en honor al Padre de la Patria.

Experiencia inmersiva para honrar al General San Martín

La experiencia inmersiva comenzó apenas abrieron las puertas del Teatro Mendoza. A las 22 puntual, todos los rincones de la sala se transformaron en un gran escenario para vivir el clima febril de preparación militar que se respiraba en Cuyo durante el siglo XIX.

Allí estaba invitando al pueblo (público) a sumarse a la campaña, José Antonio Álvarez Condarco, el "espía con memoria fotográfica" del General José de San Martín, cuyo rol estratégico resultó fundamental para el éxito del Cruce de los Andes y la posterior liberación de Chile y Perú.

Ballets municipales de Las Heras y Ciudad de Mendoza le dieron vida al espectáculo en conmemoración a los 176 años del paso a la inmortalidad del Libertador. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Y mientras varias parejas de bailarines interpretaba una cueca y un gato al sonido de la música en vivo de la Banda de la Policía de Mendoza, el telón se abría para iniciar la gesta.

Sería el preludio de una velada marcada por el orgullo sanmartiniano que caracteriza al pueblo mendocino.

Solemnidad en las puertas y la bienvenida del Libertador

El cruce del umbral hacia el hall del teatro se fundió en un acto de solemnidad institucional con la asistencia de los intendentes Ulpiano Suarez y Francisco Lo Presti, autoridades provinciales y municipales, así como personalidades del ámbito académico y cultural de la provincia.

La puesta en escena de este homenaje al General San Martín involucró a integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo, representantes departamentales de la Flor de la Tradición, la Banda de la Policía de Mendoza, la Federación Gaucha de Mendoza y a un centenar de artistas, entre bailarines, músicos y actores de elencos oficiales de Las Heras y Ciudad.

La velada combinó interpretaciones teatrales de elencos locales con cuadros coreográficos folclóricos a cargo de ballets municipales y el acompañamiento de la Orquesta Municipal y el Coro Municipal de la Ciudad de Mendoza.

La combinación de música en directo, sonido de ambientación de época y el valor simbólico de los Granaderos presentes buscó darle un marco memorable a la víspera del 17 de agosto.

El historiador Gustavo Capone participó de la puesta en escena de esta Velada de Gala en honor al General San Martín. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

El historiador Gustavo Capone tuvo una participación especial para reflexionar sobre los hitos y valores de la Gesta Libertadora ocurrida entre 1814 y 1822.

La narrativa dramática recayó en el elenco lasherino El Pueblo que hizo Patria que se fusionó con los cuerpos de baile y música de ambos municipios.

Una antesala patriótica del 17 de agosto

La devoción por la Patria quedó representada en escena por la unión de mujeres, adolescentes, pueblos originarios, abuelos y abuelas, vecinos todos de la Mendoza de 1800 que se entregaron al sueño del Libertador para hacerlo realidad.

Esta coproducción entre Ciudad de Mendoza y Las Heras propuso renovar el compromiso con el legado sanmartiniano a través del arte de calidad y de libre acceso a la comunidad, reafirmando el orgullo de la tierra mendocina por su rol protagónico en la historia de la libertad sudamericana.

Las entradas eran sin costo y se agotaron en menos de una hora el día de entrega, tanto en Las Heras como en Ciudad. Al colmar las localidades del Teatro Mendoza y confirmar el interés del público por asistir es que ambos municipios evalúan una nueva función quizás para vísperas del Día del Padre Sanmartiniano el 24 de agosto.

Así lucía el hall de ingreso al Teatro Mendoza este domingo, en la velada sanmartiniana. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Se trató de una velada de profunda emotividad patriótica en el lugar donde San Martín concibió su hazaña libertadora. Una antesala de este 17 de agosto en un nuevo aniversario, el 176, del paso a la inmortalidad del General que, después de presenciar este espectáculo, reafirma su figura como el verdadero Padre de la Patria.