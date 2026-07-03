Los mejores memes de la Selección argentina vs Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026

Con este resultado, el conjunto albiceleste tiene en el horizonte los octavos de final ante Egipto, que se disputarán el próximo martes 7 de junio.

Argentina está en los octavos de final del Mundial 2026.

Los mejores memes de Argentina vs Jordania, por la tercera fecha del Mundial 2026

Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a escena, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde antes del inicio del partido, con publicaciones que combinaron una mezcla de sensaciones.