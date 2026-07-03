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Los mejores memes de la Selección argentina vs Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026

El partido de la Selección argentina ante Cabo Verde también se jugó en las redes sociales. Mirá los mejores memes de la infartante jornada

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
El sufrimiento argentino se vio reflejado en las redes sociales.

El sufrimiento argentino se vio reflejado en las redes sociales.

La Selección argentina cerró la fase de grupos del Mundial 2026 jugando ante Jordania y, al igual que ya viene sucediendo, los hinchas de la Scaloneta juegan el partido en las redes sociales con ingeniosos memes.

Con este resultado, el conjunto albiceleste tiene en el horizonte los octavos de final ante Egipto, que se disputarán el próximo martes 7 de junio.

Argentina está en los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina está en los octavos de final del Mundial 2026.

Los mejores memes de Argentina vs Jordania, por la tercera fecha del Mundial 2026

Como suele ocurrir cada vez que la “Albiceleste” sale a escena, los hinchas argentinos activaron el “modo meme” desde antes del inicio del partido, con publicaciones que combinaron una mezcla de sensaciones.

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