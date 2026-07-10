Cuánto valen las zapatillas Adistar Messi que usan los jugadores de la Selección argentina en el Mundial 2026

Bien puede decirse que Lionel Messi lidera de pies a cabeza y tanto dentro como fuera de la cancha a la Selección argentina en el Mundial 2026 y tanto es así que sus compañeros suelen utilizar las mismas zapatillas y llevan el nombre del capitán.
Lionel Messi lidera de pies a cabeza y tanto dentro como fuera de la cancha a la Selección argentina en el Mundial 2026 y sus compañeros suelen utilizar las zapatillas con el nombre del capitán.
Bien puede decirse que Lionel Messi lidera de pies a cabeza y tanto dentro como fuera de la cancha a la Selección argentina en el Mundial 2026 y tanto es así que sus compañeros suelen utilizar las mismas zapatillas y llevan el nombre del capitán.
Una nota de la agencia EFE destaca que cada vez que los jugadores llegan o se van del estadio, o viajan de una sede a otra, utilizan las adidas Adistar Messi, un modelo de calzado que toma elementos de los botines F50 Messi El Último Tango, los que utiliza en este Mundial, y los ya históricos F50.6 Tunit, con los que debutó en un Mundial hace 20 años.
"El gesto tiene una gran carga simbólica. Lejos de egos, o de modas, todo el equipo camina con unas zapatillas creadas alrededor de su propio capitán. Es un hecho inédito en el deporte: una selección nacional en la que todos sus jugadores usan zapatillas con las que se homenajea a uno de los futbolistas del propio equipo", resaltó Óscar González, el autor de la nota.
Una muestra más del liderazgo de Messi y de cómo el resto de los integrantes de la Selección argentina lo cuidan hasta en los mínimos detalles.
"Es una historia que va más allá de la relación entre una marca y una selección. Es el reconocimiento de una plantilla al que, en muchos casos, fue su primer ídolo. Y que ahora tienen como compañero", indica la publicación.
Aunque en este momento en el sitio oficial de Adidas están agotadas, las Adistar Messi figuran a un precio de 300.000 pesos.
En el sitio Best Buy se pueden comprar a 140 dólares (o 4 cuotas de 35 dólares) más gastos de envío.