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Cuánto valen las zapatillas Adistar Messi que usan los jugadores de la Selección argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi lidera de pies a cabeza y tanto dentro como fuera de la cancha a la Selección argentina en el Mundial 2026 y sus compañeros suelen utilizar las zapatillas con el nombre del capitán.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Paredes y De Paul, con Messi y sus zapatillas.

Paredes y De Paul, con Messi y sus zapatillas.

Bien puede decirse que Lionel Messi lidera de pies a cabeza y tanto dentro como fuera de la cancha a la Selección argentina en el Mundial 2026 y tanto es así que sus compañeros suelen utilizar las mismas zapatillas y llevan el nombre del capitán.

Una nota de la agencia EFE destaca que cada vez que los jugadores llegan o se van del estadio, o viajan de una sede a otra, utilizan las adidas Adistar Messi, un modelo de calzado que toma elementos de los botines F50 Messi El Último Tango, los que utiliza en este Mundial, y los ya históricos F50.6 Tunit, con los que debutó en un Mundial hace 20 años.

Todos los integrantes de la Selección argentina usan las zapatillas con el nombre de Messi.

Todos los integrantes de la Selección argentina usan las zapatillas con el nombre de Messi.

"El gesto tiene una gran carga simbólica. Lejos de egos, o de modas, todo el equipo camina con unas zapatillas creadas alrededor de su propio capitán. Es un hecho inédito en el deporte: una selección nacional en la que todos sus jugadores usan zapatillas con las que se homenajea a uno de los futbolistas del propio equipo", resaltó Óscar González, el autor de la nota.

Una muestra más del liderazgo de Messi y de cómo el resto de los integrantes de la Selección argentina lo cuidan hasta en los mínimos detalles.

"Es una historia que va más allá de la relación entre una marca y una selección. Es el reconocimiento de una plantilla al que, en muchos casos, fue su primer ídolo. Y que ahora tienen como compañero", indica la publicación.

Cuánto valen y cómo comprar las Adistar Messi que usa La Scaloneta

Aunque en este momento en el sitio oficial de Adidas están agotadas, las Adistar Messi figuran a un precio de 300.000 pesos.

En el sitio Best Buy se pueden comprar a 140 dólares (o 4 cuotas de 35 dólares) más gastos de envío.

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