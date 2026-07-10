Cuánto valen las zapatillas Adistar Messi que usan los jugadores de la Selección argentina en el Mundial 2026

Una nota de la agencia EFE destaca que cada vez que los jugadores llegan o se van del estadio, o viajan de una sede a otra, utilizan las adidas Adistar Messi, un modelo de calzado que toma elementos de los botines F50 Messi El Último Tango, los que utiliza en este Mundial, y los ya históricos F50.6 Tunit, con los que debutó en un Mundial hace 20 años.

Todos los integrantes de la Selección argentina usan las zapatillas con el nombre de Messi.

"El gesto tiene una gran carga simbólica. Lejos de egos, o de modas, todo el equipo camina con unas zapatillas creadas alrededor de su propio capitán. Es un hecho inédito en el deporte: una selección nacional en la que todos sus jugadores usan zapatillas con las que se homenajea a uno de los futbolistas del propio equipo", resaltó Óscar González, el autor de la nota.