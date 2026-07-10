España le ganó a Bélgica de forma agónica y será rival de Francia en semifinales

La Selección de España se impuso ante Bélgica por 2-1 y se metió en las semifinales del Mundial 2026. Allí se verá las caras con su par de Francia. Es decir, uno de los europeos jugará la final por el título en Estados Unidos.
La Selección de España se impuso ante Bélgica por 2-1 y se metió en las semifinales del Mundial 2026. Allí se verá las caras con su par de Francia. Es decir, uno de los europeos jugará la final por el título en Estados Unidos.
Los goles de La Roja llegaron de la mano de Fabián Ruiz y Mikel Merino, quien había ingresado dos minutos antes al campo. Charles De Ketelaere, en el primer tiempo, había puesto la paridad parcial para los belgas.
España y Bélgica protagonizaron unos intensos 45 minutos en los cuartos de final del Mundial 2026. Tras una media hora inicial de dominio y aproximaciones de La Roja, la paridad finalmente se rompió a los 29 minutos de la mano de Fabián Ruiz.
El mediocampista aprovechó un rebote de Thibaut Courtois tras un remate de Dani Olmo y definió con para poner el 1-0 parcial en el SoFi Stadium de Los Angeles.
Bélgica, en la primera que aceleró, encontró el empate. A los 40 minutos, mediante un centro de Castagne, Charles De Ketelaere le ganó a su marca para mandar la pelota al fondo de la red.
Los minutos pasaron y el marcador no se alteró. De esta manera los equipos se fueron al entretiempo con la paridad en el marcador.
El complemento se jugó de la misma forma que los primeros 45 minutos. España fue dueña de la pelota y de las aproximaciones, pero no podía plasmar esta diferencia en el marcador.
Bélgica, como en la primera parte, se preocupó más por cortar el circuito de La Roja que por atacar el arco defendido por Unai Simón.
El elenco belga sufrió la dura baja de Thibaut Courtois cuando restaban poco más de 25 minutos para el final del encuentro. Este fue, sin dudas, un punto de quiebre en el juego.
Cuando todo parecía indicar que el marcador no se alteraría y las cosas irían al alargue, Senne Lammens (el reemplazante de Courtois), dejó un rebote corto que terminó en gol de España.
A los 88 minutos Pau Cubarsí sacó un remate desde afuera del área, el arquero la dejó viva dentro del área chica y Mikel Merino (que entró a los 86') puso el 2-1 con el que La Roja se metió en las semifinales del Mundial 2026.