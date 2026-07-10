España le ganó a Bélgica de forma agónica y será rival de Francia en semifinales

El mediocampista aprovechó un rebote de Thibaut Courtois tras un remate de Dani Olmo y definió con para poner el 1-0 parcial en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Bélgica, en la primera que aceleró, encontró el empate. A los 40 minutos, mediante un centro de Castagne, Charles De Ketelaere le ganó a su marca para mandar la pelota al fondo de la red.

Los minutos pasaron y el marcador no se alteró. De esta manera los equipos se fueron al entretiempo con la paridad en el marcador.

España lo ganó de forma agónica

El complemento se jugó de la misma forma que los primeros 45 minutos. España fue dueña de la pelota y de las aproximaciones, pero no podía plasmar esta diferencia en el marcador.

Bélgica, como en la primera parte, se preocupó más por cortar el circuito de La Roja que por atacar el arco defendido por Unai Simón.

El elenco belga sufrió la dura baja de Thibaut Courtois cuando restaban poco más de 25 minutos para el final del encuentro. Este fue, sin dudas, un punto de quiebre en el juego.

Cuando todo parecía indicar que el marcador no se alteraría y las cosas irían al alargue, Senne Lammens (el reemplazante de Courtois), dejó un rebote corto que terminó en gol de España.

A los 88 minutos Pau Cubarsí sacó un remate desde afuera del área, el arquero la dejó viva dentro del área chica y Mikel Merino (que entró a los 86') puso el 2-1 con el que La Roja se metió en las semifinales del Mundial 2026.