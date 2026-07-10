Amadeo Duarte, el suizo más sudamericano que enfrentará a la Selección argentina en el Mundial 2026

- ¿Te llevás yerba a Suiza?

- Sí, claro. Tomo mate con mi papá desde que tengo seis años. Es parte de mi día a día, y no puedo viajar sin mi mate. O sea, es la primera cosa que pongo en la maleta cuando viajo.

- ¿Cómo es Suiza popularmente? ¡Cómo es la pasión que hay por la selección?

- Sinceramente, no estamos muy conectados con lo que pasa allá, porque intentamos concentrarnos realmente en la parte futbolística, pero recibimos muchos videos, muchas cosas que nos parecen una cosa increíble. Lo que está pasando en el país es una cosa increíble. La cultura del fútbol en Suiza se está poniendo cada día más fuerte, más alta, más interés por el fútbol, y creo que eso que está pasando ahora nos ha ayudado mucho a hacer que el fútbol crezca en Suiza.

Con Mascherano en los Juegos Olímpicos 2024.

- En Noruega, el estado ha apoyado mucho el desarrollo del fútbol, sobre todo en los clubes y en los colegios. ¿En Suiza ha pasado algo parecido, o espontáneamente la selección ha alcanzado este nivel?

- Bueno, creo que no se puede comparar. Es otra cultura. Yo no conozco bien cómo es la situación allá, pero han logrado resultados increíbles desde hace un par de años. Suiza hace muchos años que siempre está en el Mundial y juega bien en Europa, hicimos cuartos de final con Inglaterra en la Euro 2024, y el fútbol está muy bien estructurado. Se trabaja muy bien en los juveniles. Hablé bastante con los chicos de la Selección argentina en los Juegos Olímpicos para entender un poco mejor la diferencia, aunque no tengo mucho conocimiento de cómo se trabaja en América Latina, pero en Suiza se trabaja súper bien.

Unos mates entre dos tocayos en Kansas City

Amadeo y el fútbol suizo desde adentro

"Suiza es tan pequeño que no hay tantos equipos en Primera División (solo 10) y los mejores jugadores se van para el extranjero muy rápido. Un 90% de los jugadores buenos ya juegan en el extranjero. Siempre hemos tenido un buen equipo, pero ahora tenemos realmente un equipo top, juegan todos en equipos grandes, tenemos una buena mezcla de experiencia y jóvenes que están muy fuertes y la mezcla está buena", contó Amadeo.

- Suiza tiene varios cantones, ¿hay algún cantón que sea más futbolero que otro?

- Yo estoy de un cantón que se llama Fribourg, que es la frontera alemana y francesa. Entonces estoy conectado con las dos culturas, la que habla alemán y la que habla francés y tengo que decir que en los dos lados la cultura del fútbol está muy fuerte.