Inicio Sociedad planta
Jardinería

La planta de interior que todos quieren tener: es fácil de cuidar y apta para mascotas

Es una planta apta para interiores o exteriores. Es muy rústica, por lo que crece sin problemas en el hogar

Paula García
Por Paula García [email protected]
Esta planta es resistente por lo que no necesita cuidados demasiados específicos. 

Esta planta es resistente por lo que no necesita cuidados demasiados específicos. 

Elegir plantas para el hogar parece una tarea superfácil. Basta con visitar un vivero y buscar las especies que más llaman la atención. Sin embargo, cuando hay mascotas en casa, la elección requiere un poco más de cuidado, ya que algunas plantas pueden ser tóxicas para perros y gatos.

La palmera de salón o pacaya (Chamaedorea elegans), es una de las plantas de interior más hermosas y es apta para mascotas. Tiene esbeltas hojas pinnadas que realzan de forma exquisita cualquier estancia o rincón. Es muy fácil de cuidar y mantener incluso para principiantes.

Puede llegar a los dos metros de altura, pero tarda mucho tiempo en alcanzar esa dimensión debido a su lento crecimiento. Si tu objetivo es disfrutar de una planta frondosa desde el primer momento, lo más recomendable es elegir en el vivero una variedad que ya tenga un tamaño considerable y una buena cantidad de hojas.

Esta planta es conocida como palma de sal&oacute;n, palma fina, palmilla de hojas angostas o pacaya.

Esta planta es conocida como palma de salón, palma fina, palmilla de hojas angostas o pacaya.

En este artículo, exploramos una guía de cuidados con toda la información que necesitas para mantenerla sana y preciosa.

Cuidados de la palmera de salón

Desde Picture This, afirman que la pacaya no es una planta excesivamente exigente con la luz. Puede sobrevivir en entornos pocos luminosos del hogar, pero crecerá más y mejor cuanta más luz reciba. Eso sí, es importante evitar que le dé el sol directo ya que si no sus hojas adquirirán una tonalidad amarillenta.

La palmera de salón requiere riegos ligeros. En primavera-verano un riego semanal, mientras que en invierno hay que reducir la frecuencia a solo una vez cada 12 a 15 días. Como es originaria de ambientes tropicales, lo ideal es pulverizar la planta durante la temporada de crecimiento, para replicar su entorno natural.

Es una planta de crecimiento lento, as&iacute; que hay que trabajar la paciencia.&nbsp;

Es una planta de crecimiento lento, así que hay que trabajar la paciencia.

Por último, si quieres que esta planta mantenga un follaje exuberante, fertiliza con un abono balanceado una vez al mes durante la primavera y el verano. Teniendo en cuenta esos detalles, la palmera de salón realzará cualquier ambiente del hogar.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar