La planta de interior que todos quieren tener: es fácil de cuidar y apta para mascotas

Esta planta es conocida como palma de salón, palma fina, palmilla de hojas angostas o pacaya.

En este artículo, exploramos una guía de cuidados con toda la información que necesitas para mantenerla sana y preciosa.

Cuidados de la palmera de salón

Desde Picture This, afirman que la pacaya no es una planta excesivamente exigente con la luz. Puede sobrevivir en entornos pocos luminosos del hogar, pero crecerá más y mejor cuanta más luz reciba. Eso sí, es importante evitar que le dé el sol directo ya que si no sus hojas adquirirán una tonalidad amarillenta.

La palmera de salón requiere riegos ligeros. En primavera-verano un riego semanal, mientras que en invierno hay que reducir la frecuencia a solo una vez cada 12 a 15 días. Como es originaria de ambientes tropicales, lo ideal es pulverizar la planta durante la temporada de crecimiento, para replicar su entorno natural.

Es una planta de crecimiento lento, así que hay que trabajar la paciencia.

Por último, si quieres que esta planta mantenga un follaje exuberante, fertiliza con un abono balanceado una vez al mes durante la primavera y el verano. Teniendo en cuenta esos detalles, la palmera de salón realzará cualquier ambiente del hogar.