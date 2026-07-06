Cuántas cucharadas de ceniza tenés que usar para que tu planta de jazmín estalle de flores

Conocé los beneficios de la ceniza para tu jazmín.

Profundizando, los especialistas señalan: “Si el suelo es deficiente en estos nutrientes, usar ceniza de madera es una excelente manera de complementar las necesidades del jardín. La ceniza de madera contiene una cantidad significativa de calcio, el principal sustituto de la cal para aumentar el pH de los suelos ácidos”.

En concreto, el artículo señala que la ceniza de madera es buena fuente de potasio, calcio, fósforo y magnesio, nutrientes esenciales para el correcto crecimiento y posterior floración del jazmín. Además, otros micronutrientes presentes en este polvo mágico son el boro, el cobre, el molibdeno, el azufre y el zinc.

Respecto al uso de la ceniza de madera, la clave pasará por evitar aquella que es tratada a presión o que haya sido pintada o barnizada, ya que contienen metales pesados y sustancias que son tóxicas para las plantas. Por lo tanto, la recomendación está centrada en utilizar madera natural, como aquella provenientes de la ceniza de la estufa, el brasero o la churrasquera.

Descubrí cómo promover la floración de tu planta de jazmín.

En cuanto a la cantidad de cucharadas de ceniza que podemos usar en el jazmín para potenciar la floración de la planta, todo dependerá del tamaño del ejemplar. Como regla general, podemos espolvorear dos cucharadas sobre el sustrato cada un mes. Si notás que la especie requiere de un mayor aporte nutricional, podrás espolvorear tres cucharadas cada 14 días.