La Selección argentina rumbo a la final del Mundial 2026: el camino que firmamos todos

La Selección argentina sueña despierta. Se vienen los cuartos de final y el deseo de poder repetir el título más importante de todos está solo a tres pasos. Un deseo que está tan cerca como lejos.
Con cuartos a la vuelta de la esquina, los rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026 vienen siendo tan duros como elegibles
La Selección argentina sueña despierta. Se vienen los cuartos de final y el deseo de poder repetir el título más importante de todos está solo a tres pasos. Un deseo que está tan cerca como lejos.
En el hipotético juego de potables rivales, a la Selección argentina le vienen tocando los equipos que todos firmábamos en la previa. Es cierto que costaron una enormidad y nada te garantiza un triunfo asegurado en la antesala, pero el recorrido de los play offs viene siendo bastante generoso.
En 16vos de final podía tocar España o Uruguay y el desarrollo de ese grupo marcó que el segundo fue Cabo Verde. El conjunto africano debutó en un Mundial y fue la sorpresa, pero no deja de ser un rival de tercera línea, tal como refleja su puesto 64 en el ranking FIFA.
Egipto en octavos de final también fue un adversario duro pero con la misma sintonía: es el 29 del ranking, caso idéntico con Suiza en cuartos (puesto 16 del mundo).
Es más, comparado con otros cuartos de final de otros Mundiales, Suiza es una bendición: en 1998 y 2022 fue Holanda, en 2006 y 2010 tocó Alemania y en 2014 la mejor Bélgica de la historia.
Una hipotética semifinal puede marcar algo similar siempre y cuando Noruega le gane a Inglaterra, poderío ofensivo de Haaland, Sorloth y Odegaard al margen, tener a los nórdicos en la penúltima escala sería algo que todos firmamos (podría haber sido Brasil o la propia Inglaterra, ambos enemigos íntimos).
Después, claro, los partidos hay que jugarlos y jamás hay que menospreciar a un rival. Cabo Verde y Egipto demostraron que el fútbol internacional se equiparó hacia arriba y todas serán batallas.
Mejor darlas ante seleccionados de menor jerarquía que querer marcar la épica ante las potencias. Al final del cuento, el título vale lo mismo.