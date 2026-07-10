La Selección argentina rumbo a la final del Mundial 2026: el camino que firmamos todos

Egipto en octavos de final también fue un adversario duro pero con la misma sintonía: es el 29 del ranking, caso idéntico con Suiza en cuartos (puesto 16 del mundo).

Es más, comparado con otros cuartos de final de otros Mundiales, Suiza es una bendición: en 1998 y 2022 fue Holanda, en 2006 y 2010 tocó Alemania y en 2014 la mejor Bélgica de la historia.

El fútbol se equiparó hacia arriba y todas serán batallas

Una hipotética semifinal puede marcar algo similar siempre y cuando Noruega le gane a Inglaterra, poderío ofensivo de Haaland, Sorloth y Odegaard al margen, tener a los nórdicos en la penúltima escala sería algo que todos firmamos (podría haber sido Brasil o la propia Inglaterra, ambos enemigos íntimos).

Noruega es un posible rival en semifinales.

Después, claro, los partidos hay que jugarlos y jamás hay que menospreciar a un rival. Cabo Verde y Egipto demostraron que el fútbol internacional se equiparó hacia arriba y todas serán batallas.

Mejor darlas ante seleccionados de menor jerarquía que querer marcar la épica ante las potencias. Al final del cuento, el título vale lo mismo.