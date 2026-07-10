El error de la FIFA que desnudó Lionel Scaloni

Esperamos tres años y medio por el Mundial 2026 y ya se nos empieza a escurrir de las manos. Con apenas siete partidos por delante, el torneo más esperado entra en su recta final, con nueve días a tachar hasta la gran final.
En la recta final del Mundial 2026, Lionel Scaloni destacó un punto importante que perjudica a la Selección argentina
Esperamos tres años y medio por el Mundial 2026 y ya se nos empieza a escurrir de las manos. Con apenas siete partidos por delante, el torneo más esperado entra en su recta final, con nueve días a tachar hasta la gran final.
En esa cuenta regresiva, Lionel Scaloni alzó la voz y marcó una decisión de la FIFA que tiene pinta de error: “El Mundial debería ser a la inversa: al comienzo de la competencia menos descanso y rumbo a la etapa final, más días entre partido y partido”.
La frase, quizás, pasó por alto en el momento en el que la pronunció el DT campeón del mundo. Recién iniciaban los play offs y todavía hablar de cansancio no era necesario. El tema es que las fases pasan y el agotamiento va en aumento.
En caso de llegar a semifinales, la Selección argentina jugará un partido cada tres días si es finalista, o en su defecto, tres encuentros en 8 días si juega por el tercer puesto (es el sábado 18).
El trajín lo viene acumulando desde que abrió el mata-mata: jugó contra Cabo Verde el 3 de julio (16vos), el 7 lo hizo ante Egipto (octavos) y lo hará el 11 versus Suiza (cuartos) y el 15 una hipotética semi, en caso de salir ganador.
El contrasto que marcó Lionel Scaloni es notorio en comparación con la fase de grupos: el debut en el Mundial 2026 fue el 16 de junio contra Argelia y ahí tuvo 6 días de descanso hasta el compromiso con los austríacos y otros cinco más para cerrar fase de grupos vs Jordania.
En limpio, la Selección argentina disputó los tres encuentros de primera fase en 11 días, mientras que podría acumular cinco más en apenas 15 jornadas: “Así están planteadas las reglas del juego y corre para todos”, dijo el propio Lionel Scaloni, entre resignación por las formas y convicción por el deseo. Que se vengan los cuartos.