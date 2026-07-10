El error de la FIFA que desnudó Lionel Scaloni

Scaloni habló del descanso para la Selección argentina y otras Selecciones en la fase final de la Copa del Mundo 2026.

Scaloni y los días de descanso para las Selecciones en la Copa del Mundo 2026: el caso de la Albiceleste

En caso de llegar a semifinales, la Selección argentina jugará un partido cada tres días si es finalista, o en su defecto, tres encuentros en 8 días si juega por el tercer puesto (es el sábado 18).

El trajín lo viene acumulando desde que abrió el mata-mata: jugó contra Cabo Verde el 3 de julio (16vos), el 7 lo hizo ante Egipto (octavos) y lo hará el 11 versus Suiza (cuartos) y el 15 una hipotética semi, en caso de salir ganador.

El contrasto que marcó Lionel Scaloni es notorio en comparación con la fase de grupos: el debut en el Mundial 2026 fue el 16 de junio contra Argelia y ahí tuvo 6 días de descanso hasta el compromiso con los austríacos y otros cinco más para cerrar fase de grupos vs Jordania.

En limpio, la Selección argentina disputó los tres encuentros de primera fase en 11 días, mientras que podría acumular cinco más en apenas 15 jornadas: “Así están planteadas las reglas del juego y corre para todos”, dijo el propio Lionel Scaloni, entre resignación por las formas y convicción por el deseo. Que se vengan los cuartos.