Escándalo: la AFA sufrió un ciberataque y divulgó mails cuestionando el arbitraje ante Egipto en el Mundial 2026

En el interior de los correos difundidos se alababa a la selección africana por "absoluto honor, pasión y dominio táctico". Además, el texto advertía: "si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes".

El mensaje acusaba además a Egipto de haber sufrido un arbitraje perjudicial "por apoyar a Palestina" y cerraba con la consigna: "Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos".

El entrenador de Egipcio reclamó un mal arbitraje en el partido en el que la Selección argentina se impuso al combinado africano.

Las frases del mail coinciden con declaraciones públicas del entrenador egipcio Hossam Hassan y del jugador Mostafa Ziko, que tras el partido cuestionaron al arbitraje. No obstante, desde la AFA aclararon que el correo no fue “generado ni autorizado” por su equipo de comunicación y pidieron a los destinatarios desestimar el contenido.

Fuentes de la AFA aseguraron que el mail fue producto de un hackeo y que la información de su base de datos había sido ofrecida en foros por un grupo hacker egipcio, que habría accedido a direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.

La entidad informó que detectó el "posible envío" desde una cuenta institucional, que está analizando el alcance del acceso no autorizado y que trabaja "para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias".