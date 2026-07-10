Inicio Ovación Mundial AFA
hackeo

Escándalo: la AFA sufrió un ciberataque y divulgó mails cuestionando el arbitraje ante Egipto en el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino sufrió un ciberataque que derivó en la difusión de mails en los que se cuestionaba el arbitraje en el partido entre la Selección argentina y Egipcio por los octavos de final del Mundial 2026

Por UNO
La Asociación del Fútbol Argentino admitió un ciberataque. 

La Asociación del Fútbol Argentino admitió un ciberataque. 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reconoció ayer un ciberataque luego de que se difundieran de correos que cuestionaban el arbitraje del francés François Letexier en el partido de octavos de final del Mundial 2026 en el que la Selección argentina eliminó a Egipto.

Desde una cuenta vinculada a AFA Medios, se envió un comunicado a periodistas que incluía la frase: "Argentina no ganó. La victoria fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas".

La AFA invesitiga el ciberataque

El episodio se produjo luego de que, desde la delegación egipcia, continuaran los reclamos por la actuación del árbitro francés en el partido de octavos de final del Mundial 2026 en el que se impuso la Selección argentina.

En el interior de los correos difundidos se alababa a la selección africana por "absoluto honor, pasión y dominio táctico". Además, el texto advertía: "si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes".

El mensaje acusaba además a Egipto de haber sufrido un arbitraje perjudicial "por apoyar a Palestina" y cerraba con la consigna: "Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos".

El entrenador de Egipcio reclam&oacute; un mal arbitraje en el partido en el que la Selecci&oacute;n argentina se impuso al combinado africano.&nbsp;

El entrenador de Egipcio reclamó un mal arbitraje en el partido en el que la Selección argentina se impuso al combinado africano.

Las frases del mail coinciden con declaraciones públicas del entrenador egipcio Hossam Hassan y del jugador Mostafa Ziko, que tras el partido cuestionaron al arbitraje. No obstante, desde la AFA aclararon que el correo no fue “generado ni autorizado” por su equipo de comunicación y pidieron a los destinatarios desestimar el contenido.

Fuentes de la AFA aseguraron que el mail fue producto de un hackeo y que la información de su base de datos había sido ofrecida en foros por un grupo hacker egipcio, que habría accedido a direcciones de correo electrónico, contraseñas y direcciones IP.

La entidad informó que detectó el "posible envío" desde una cuenta institucional, que está analizando el alcance del acceso no autorizado y que trabaja "para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias".

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas