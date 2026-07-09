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Mundial 2026

El equipo de Scaloni para el nuevo desafío de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante los suizos

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, piensa en el once que pondrá este sábado ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni prepara el once de la Selección argentina para enfrentar a Suiza.

Scaloni prepara el once de la Selección argentina para enfrentar a Suiza.

Lionel Scaloni piensa en el cruce por los cuartos de final de la Copa del Mundo. El entrenador de la Selección argentina diagrama el once que pondrá ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. El cotejo se jugará este sábado a las 22 de nuestro país en Kansas.

La práctica de este jueves de la Selección argentina fue cerrada, pero Scaloni no habría parado ningún equipo. Se supo que la formación titular no sufriría demasiadas modificaciones con relación al que le ganó agónicamente por 3 a 2 a Egipto.

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¿Lautaro Martínez será titular en la Selección argentina?.

Habría dos dudas, quién será el marcador lateral derecho y quién jugará de centrodelantero. Nahuel Molina o Gonzalo Montiel y Julián Álvarez o Lautaro Martínez serían las alternativas para el DT campeón del mundo.

Tanto Molina como Álvarez no anduvieron bien en el cotejo de octavos de final. Además, otro factor que colabora con la incertidumbre tiene que ver con los buenos ingresos de Montiel y Martínez en el complemento, sobre todo del Toro, que fue clave en el segundo gol y dio una asistencia perfecta en el tercero.

También trascendió que existe la chance que Nicolás González ingrese por un intrascendente Rodrigo De Paul, pero no está confirmado. Además Scaloni debe ver cómo hace para que a Argentina no le lleguen tanto al arco.

Rodrigo De Paul no tuvo un buen rendimiento en el partido ante Egipto.

Rodrigo De Paul no tuvo un buen rendimiento en el partido ante Egipto.

En los últimos dos entrenamientos previos al duelo con Suiza, Scaloni definirá las dos principales dudas que hoy tiene la Selección Argentina. Habría uno o dos cambios, en función de lo que se vio el último partido y que el DT no suele repetir el once, pero no más que eso.

La probable formación de la Selección argentina vs. Suiza

El elenco nacional formaría ante los suizos con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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