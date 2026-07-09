El equipo de Scaloni para el nuevo desafío de la Selección argentina en el Mundial 2026 ante los suizos

Tanto Molina como Álvarez no anduvieron bien en el cotejo de octavos de final. Además, otro factor que colabora con la incertidumbre tiene que ver con los buenos ingresos de Montiel y Martínez en el complemento, sobre todo del Toro, que fue clave en el segundo gol y dio una asistencia perfecta en el tercero.

También trascendió que existe la chance que Nicolás González ingrese por un intrascendente Rodrigo De Paul, pero no está confirmado. Además Scaloni debe ver cómo hace para que a Argentina no le lleguen tanto al arco.

Rodrigo De Paul no tuvo un buen rendimiento en el partido ante Egipto.

En los últimos dos entrenamientos previos al duelo con Suiza, Scaloni definirá las dos principales dudas que hoy tiene la Selección Argentina. Habría uno o dos cambios, en función de lo que se vio el último partido y que el DT no suele repetir el once, pero no más que eso.

La probable formación de la Selección argentina vs. Suiza

El elenco nacional formaría ante los suizos con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.