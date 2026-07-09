Mundial 2026: pese al pedido de Inglaterra, FIFA sancionó con dos fechas a Quansah

Thomas Tuchel ya había perdido a Tino Livramento antes de arrancar el Mundial 2026 y ahora reza por la recuperación exprés de Reece James, quien trabaja de forma diferenciada por molestias en los isquiotibiales.

Thomas Tuchel deberá rearmar la defensa de Inglaterra.

El rompecabezas para el entrenador alemán no termina en la zaga. El experimentado mediocampista Jordan Henderson quedó oficialmente fuera de lo que resta de la Copa del Mundo debido a una fractura en el brazo izquierdo.

Insólitamente, el golpe se dio tras un insólito accidente al tropezar con un cartel de publicidad durante los festejos de octavos de final. Con un plantel mermado, Inglaterra afronta su hora de la verdad en el torneo.

Los jugadores que caminan por la cornisa en cuartos de final

Aquí repasamos la lista completa con los 11 nombres que deberán cuidarse para poder jugar las semifinales del Mundial 20226 en caso de que su equipo logre acceder de fase: