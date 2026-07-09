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Mundial 2026: pese al pedido de Inglaterra, FIFA sancionó con dos fechas a Quansah

FIFA sancionó con dos fechas a Jarell Quansah. Ahora, Thomas Tuchel deberá rearmar su defensa para los cuartos de final del Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Jarell Quansah se perderá los cuartos de final y una hipotética semifinal del Mundial 2026.

Jarell Quansah se perderá los cuartos de final y una hipotética semifinal del Mundial 2026.

El Comité Disciplinario de la FIFA sancionó con dos partidos al defensor inglés Jarell Quansah tras su expulsión ante México. La baja complica los planes de los británicos, que este sábado buscarán el pase a semifinales del Mundial 2026 frente a Noruega.

La sanción, amparada en el Código Disciplinario de la FIFA, impedirá que el zaguero juegue los cuartos de final. En caso de que Inglaterra avance, Quansah también se perderá un hipotético cruce ante el ganador del duelo entre Argentina y Suiza.

Quansah recibi&oacute; dos fechas de suspensi&oacute;n tras la roja ante M&eacute;xico.

Quansah recibió dos fechas de suspensión tras la roja ante México.

Tuchel, en alerta: enfermería llena y problemas en defensa

La expulsión de Quansah a los 53' en el agónico triunfo ante México, mostrada por el árbitro Alireza Faghiani tras revisar el VAR, deja la banda derecha de Inglaterra en una situación crítica.

Thomas Tuchel ya había perdido a Tino Livramento antes de arrancar el Mundial 2026 y ahora reza por la recuperación exprés de Reece James, quien trabaja de forma diferenciada por molestias en los isquiotibiales.

Thomas Tuchel deber&aacute; rearmar la defensa de Inglaterra.

Thomas Tuchel deberá rearmar la defensa de Inglaterra.

El rompecabezas para el entrenador alemán no termina en la zaga. El experimentado mediocampista Jordan Henderson quedó oficialmente fuera de lo que resta de la Copa del Mundo debido a una fractura en el brazo izquierdo.

Insólitamente, el golpe se dio tras un insólito accidente al tropezar con un cartel de publicidad durante los festejos de octavos de final. Con un plantel mermado, Inglaterra afronta su hora de la verdad en el torneo.

Los jugadores que caminan por la cornisa en cuartos de final

Aquí repasamos la lista completa con los 11 nombres que deberán cuidarse para poder jugar las semifinales del Mundial 20226 en caso de que su equipo logre acceder de fase:

  • Inglaterra: Jude Bellingham, Nico O’Reilly, Declan Rice y Marc Guehi
  • Suiza: Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim
  • España: Ferrán Torres
  • Bélgica: Brandon Mechele
  • Noruega: Antonio Nusa
  • Argentina: Gonzalo Montiel

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