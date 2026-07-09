Haaland le metió presión a Inglaterra a horas del cruce por cuartos de final

Erling Haaland, la gran figura de Noruega, alzó la voz en la previa del histórico cruce ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. Desde Miami, la estrella del Manchester City le tiró toda la presión a los británicos.
Erling Haaland enfrentó los micrófonos en la previa del mano a mano con Inglaterra. El delantero le metió presión a los británicos
Erling Haaland, la gran figura de Noruega, alzó la voz en la previa del histórico cruce ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. Desde Miami, la estrella del Manchester City le tiró toda la presión a los británicos.
El delantero se mostró sumamente sorprendido por el histórico progreso de su selección en la competencia. Con siete goles en apenas cinco partidos disputados, el Androide se posiciona por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, los goleadores del torneo con ocho.
En zona mixta, el goleador bromeó con la prensa y pidió meterle presión al equipo dirigido por Thomas Tuchel: "Creo que todos deberían ser humildes, pero si deberían estar seguros de clasificar, son Inglaterra. Hay algunos favoritos y ellos son claramente uno".
Además, calificó el encuentro de "especial" debido a sus raíces y su presente. "Nací y juego en Inglaterra, además te enfrentas a compañeros de equipo", detalló Haaland ante los micrófonos.
Sobre el enorme torneo que ha realizado Noruega, el Androide fue contundente: "Para ser honesto, no esperaba jugar cuartos de final de un Mundial con Noruega".
Respecto a la magnitud del torneo, concluyó: "Poder jugarlo es un enorme honor, es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y trato de disfrutar cada momento porque nada dura para siempre".
"Es importante bromear y divertirse, pero hay que entrar bien y concentrados, es lo que hicimos en toda la competencia", sentenció Haaland a horas del cruce con Inglaterra.