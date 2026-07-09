Haaland le metió presión a Inglaterra a horas del cruce por cuartos de final

Además, calificó el encuentro de "especial" debido a sus raíces y su presente. "Nací y juego en Inglaterra, además te enfrentas a compañeros de equipo", detalló Haaland ante los micrófonos.

Sobre el enorme torneo que ha realizado Noruega, el Androide fue contundente: "Para ser honesto, no esperaba jugar cuartos de final de un Mundial con Noruega".

Respecto a la magnitud del torneo, concluyó: "Poder jugarlo es un enorme honor, es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo y trato de disfrutar cada momento porque nada dura para siempre".

"Es importante bromear y divertirse, pero hay que entrar bien y concentrados, es lo que hicimos en toda la competencia", sentenció Haaland a horas del cruce con Inglaterra.