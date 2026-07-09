Huracán Las Heras se entusiasma en el Federal A con los goles de Juan Bonet

El atacante de 27 años contó: "Era importante ganar el partido con Costa Brava para seguir con chances de clasificar. Estoy contento por los goles, pero lo fundamental es que pudimos sumar tres puntos en la tabla que nos permite seguir en la lucha, en una zona que es muy pareja, donde dependemos de nosotros".

Pablo Jofré es el entrenador de Huracán Las Heras.

Huracán Las Heras visitará a Deportivo Rincón este domingo desde las 15.30 y luego cerrará la ronda de local ante FADEP, buscando clasificar dentro de los cuatro primeros equipos de su zona. El Globo está quinto con 19 puntos y tiene las mismas unidades que FADEP, que tiene mejor diferencia de gol y se ubica cuarto.

Sobre estos compromisos, Bonet manifestó: "Sabemos que serán dos partidos muy trabados, esta categoría es muy díficil con encuentros muy parejos, hay muchas cosas en juego en estas dos finales que tenemos".

"Trataremos sumar los tres puntos en Neuquén, o al menos no perder, sabiendo que el último encuentro con FADEP lo jugamos de local", agregó el jugador oriundo de Santa Catalina (Córdoba), que tiene un gran recorrido en el ascenso vistiendo varias camisetas.

Huracán Las Heras viene de vencer a Costa Brava.

Qué dijo Juan Bonet sobre Huracán Las Heras

Juan Bonet se refirió a la etapa que está viviendo en Huracán Las Heras. "Es un club muy popular que tiene una gran convocatoria y es muy importante en la categoría. Me gustó mucho el proyecto y estoy trabajando para ayudar al equipo a lograr los objetivos y es un desafío nuevo en mi carrera", cerró.