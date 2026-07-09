El baño puede convertirse en un excelente espacio para incorporar plantas de interior, siempre que reúna una condición fundamental: contar con una fuente de luz natural. Aunque la humedad característica de este ambiente favorece el desarrollo de determinadas especies, ningún ejemplar puede sobrevivir durante mucho tiempo en un lugar completamente oscuro.
Ni sansevieria ni potus: estas son las mejores plantas de interior para colocar en el baño
Estas plantas de interior se destacan, además de su belleza, por sus simples cuidados de jardinería
Si bien muchas personas sugieren tener una sansevieria, un potus y hasta un helecho en el baño, las opciones no terminan ahí. De hecho, a continuación te mencionaré tres ejemplos de plantas de interior que se adaptan a la perfección a tu baño y potenciarán su belleza.
Estas son las mejores plantas de interior para tener en el baño
Una de las alternativas más recomendadas es la cinta, también conocida como planta araña. Se trata de una especie muy resistente y fácil de cuidar, perfecta para quienes recién comienzan en el mundo de la jardinería. Sus largas hojas arqueadas de color verde aportan frescura al ambiente y, además, produce pequeños brotes que pueden separarse para obtener nuevas plantas.
La cinta prospera con luz indirecta, humedad moderada y temperaturas estables, por lo que un baño bien iluminado representa un entorno muy favorable para su crecimiento.
Otra excelente opción es la zamioculca. Su aspecto elegante, con hojas gruesas y brillantes, la convierte en una de las favoritas para la decoración de interiores. Además de ser muy ornamental, requiere pocos cuidados.
Esta planta de interior tolera períodos de sequía y puede adaptarse a espacios con iluminación moderada, lo que la hace ideal para baños donde la luz no es demasiado intensa. Sin embargo, es importante colocarla en una maceta con buen drenaje para evitar que el exceso de humedad afecte sus raíces.
Por último, el lirio de paz completa la lista de las plantas de interior más adecuadas para este ambiente. Dicho ejemplar destaca por sus hojas verdes y sus características brácteas blancas, que muchas personas confunden con flores.
Esta especie aprecia los espacios cálidos y húmedos, por lo que suele desarrollarse muy bien dentro del baño. Aunque soporta condiciones de poca luz, crece con mayor vigor cuando recibe iluminación indirecta abundante. A diferencia de otras plantas de interior, necesita que el sustrato conserve cierta humedad, aunque siempre evitando el encharcamiento. Si las hojas comienzan a perder firmeza, conviene revisar primero la tierra antes de agregar más agua.