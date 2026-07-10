España y Bélgica se enfrentan por un lugar en semifinales, donde ya espera Francia como rival

La Copa del Mundo 2026 atraviesa su etapa definitoria y este viernes España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del certamen. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, a partir de las 16, ambos elencos europeos buscarán un lugar en semifinales.
La Copa del Mundo 2026 atraviesa su etapa definitoria y este viernes España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del certamen. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, a partir de las 16, ambos elencos europeos buscarán un lugar en semifinales.
El vencedor del cruce entre Bélgica y España se medirá ante Francia, que viene de dejar en el camino a Marruecos y se posiciona como la gran candidata.
España viene de ganarle 1 a 0 sobre la hora a Portugal gracias al agónico gol de Mikel Merino y es la única selección que hasta ahora no recibió goles en lo que va del Mundial 2026. En su camino hasta los cuartos de final, los vigentes campeones de Europa igualaron en el estreno sin goles ante Cabo Verde, mientras que después le ganaron 4-0 a Arabia Saudita, 1-0 a Uruguay y 3-0 a Austria. En octavos, dejaron en el camino al equipo de Cristiano Ronaldo.
Bélgica, por su parte, fue de menos a más en el camino para meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo 2026. En la fase de grupos tuvo dos empates discretos contra Egipto e Irán, y luego goleó 5 a 1 a Nueva Zelanda. En 16avos de final, el equipo dirigido por Rudi García dio vuelta el partido ante Senegal en el que caía 2 a 0 hasta los 41 minutos del segundo tiempo, para finalmente imponerse en el tiempo extra por 3 a 2.
Finalmente en los octavos de final, Bélgica dio una muestra de carácter al aplastar 4 a1 a Estados Unidos y dejar afuer al anfitrión. Desde el Mundial de Brasil 2014, Bélgica se convirtió en uno de los principales animadores, ya que alcanzó los cuartos de final en tres de las últimas cuatro ediciones. La única excepción fue Qatar 2022, donde se despidió en la fase de grupos.
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