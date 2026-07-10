España y Bélgica se enfrentan por un lugar en semifinales, donde ya espera Francia como rival

El vencedor del cruce entre Bélgica y España se medirá ante Francia, que viene de dejar en el camino a Marruecos y se posiciona como la gran candidata.

España vs Bélgica por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

España viene de ganarle 1 a 0 sobre la hora a Portugal gracias al agónico gol de Mikel Merino y es la única selección que hasta ahora no recibió goles en lo que va del Mundial 2026. En su camino hasta los cuartos de final, los vigentes campeones de Europa igualaron en el estreno sin goles ante Cabo Verde, mientras que después le ganaron 4-0 a Arabia Saudita, 1-0 a Uruguay y 3-0 a Austria. En octavos, dejaron en el camino al equipo de Cristiano Ronaldo.