Limpiar el piso con sal marina: por qué recomiendan este truco en casa y para qué sirve

El uso de este truco ha ganado múltiples adeptos con el paso del tiempo debido a su bajo costo y gran efectividad. Al limpiar con este ingrediente, no solo se busca desinfectar, sino también atraer la buena suerte y abrir los caminos hacia la prosperidad.

Se puede utilizar en la mayoría de los pisos, siempre disuelta en agua tibia o caliente. Sin embargo, en los suelos de madera natural o superficies muy delicadas se recomienda tener precaución o probar en una zona poco visible para evitar que el sodio afecte el material.

Luego de hacer la limpieza, debes dejar airear el piso para que el efecto se cumpla.

Luego de realizar la limpieza, se sugiere dejar secar el suelo al aire para que la sensación de renovación se esparza por los distintos sectores de la casa. Además, se recomienda preparar los pisos antes realizando un barrido y eliminando los restos de suciedad acumulada.

Cómo usar la sal marina para atraer la buena suerte en tus pisos