A la hora de llevar a cabo la limpieza de casa, los pisos son uno de los lugares en donde quizás más empeño se pone, ya que uno de los objetivos principales es que queden impecables. Para lograrlo y renovar las energías del hogar, no es necesaria la utilización de productos costosos o químicos fuertes, sino de un ingrediente casero que puedes tener en la cocina y que está muy asociado a la buena suerte: la sal marina.
Limpiar el piso con sal marina: por qué recomiendan este truco en casa y para qué sirve
La sal marina puede ser un ingrediente estrella para llevar la limpieza de tu casa a otro nivel. Descubre los beneficios de usarla, en la nota
Además de dejar tus ambientes con una sensación de frescura, este elemento es altamente recomendado dentro del mundo de la limpieza casera por sus propiedades energéticas.
Sal marina, el ingrediente estrella para limpiar los pisos de casa
La sal marina actúa como un verdadero purificador natural, tanto para la suciedad visible como para las malas vibras que se van acumulando en el día a día. Quienes defienden este método aseguran que este compuesto mineral tiene la capacidad de absorber las cargas negativas del hogar generadas por discusiones, preocupaciones o visitas.
El uso de este truco ha ganado múltiples adeptos con el paso del tiempo debido a su bajo costo y gran efectividad. Al limpiar con este ingrediente, no solo se busca desinfectar, sino también atraer la buena suerte y abrir los caminos hacia la prosperidad.
Se puede utilizar en la mayoría de los pisos, siempre disuelta en agua tibia o caliente. Sin embargo, en los suelos de madera natural o superficies muy delicadas se recomienda tener precaución o probar en una zona poco visible para evitar que el sodio afecte el material.
Luego de realizar la limpieza, se sugiere dejar secar el suelo al aire para que la sensación de renovación se esparza por los distintos sectores de la casa. Además, se recomienda preparar los pisos antes realizando un barrido y eliminando los restos de suciedad acumulada.
Cómo usar la sal marina para atraer la buena suerte en tus pisos
- Prepara la solución: disuelve un puñado generoso de sal marina en un balde con agua tibia. Puedes sumar unas gotas de algún aceite esencial cítrico si deseas dejar un aroma refrescante.
- Friegue el suelo de adentro hacia afuera: sumerge una mopa o trapo en la solución. El gran secreto consiste en limpiar desde el rincón más alejado de la vivienda y avanzar hacia la puerta principal de entrada, empujando simbólicamente lo negativo.
- Deseche el agua: una vez finalizado el proceso, se aconseja tirar el agua utilizada al desagüe externo o en la calle. Evita verterla sobre tus plantas, ya que la concentración de sal podría dañarlas por completo.