Juan Manuel Elordi y los objetivos de Independiente Rivadavia en el semestre

La palabra del Pipa Elordi

Desde Ciudad Deportiva, Juan Manuel Elordi manifestó: "Estamos con la misma ilusión de siempre. Tuvimos unos días para descansar y relajar un poco la cabeza porque fue un semestre duro. Ahora estamos preparados para lo que viene".

"Desde que salió la fecha para la Copa Libertadores, la Supercopa y la Copa Argentina estamos pensando en lo que viene. Con muchas ganas de arrancar", sumó el lateral izquierdo de Independiente Rivadavia.

En cuanto a los objetivos de cara al segundo semestre del año, detalló: "El objetivo es seguir siendo competitivos. Sabemos que los equipos nos van a tomar de otra manera porque nos ganamos cierto respeto por lo que hicimos en el primer semestre. Tenemos que revalidarlo y estar más preparados que antes".

"Queremos pasar en Copa Argentina, ser campeones nuevamente y después seguir pensando en la Copa Libertadores", explicó quien fue una de las figuras de Independiente Rivadavia en el ascenso del 2023.

Para culminar, sobre el mensaje que Alfredo Berti le bajó al grupo, Elordi sentenció: "Ahora tenemos que redoblar el esfuerzo porque ya nos convertimos en un equipo que todos conocen. Sabemos que no podemos relajarnos ni un día. Lo que nos trajo hasta acá es el esfuerzo y el compromiso de todos".