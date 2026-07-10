La Justicia condenó a los responsables de matar a un caballo para faena en General Alvear

Petizo era un caballo de General Alvear, el cual fue robado y faenado. La Justicia condenó a los autores. Foto: Gentileza

La sentencia también ordenó una reparación simbólica para la familia

Como parte de la resolución, el tribunal ordenó la restitución del bozal y la cadena que pertenecían a Petizo a la familia Aghetoni, al considerar el valor afectivo de esos elementos. También fijó una reparación económica de carácter simbólico.

Según se destacó tras conocerse el fallo, para la familia Aghetoni la sentencia representa el reconocimiento del vínculo que unía a Lore con Petizo, un caballo que durante años formó parte de su proceso de rehabilitación física y de su contención emocional.

Desde la Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos(Pempa) señalaron que el fallo constituye un antecedente relevante para el desarrollo del Derecho Animal en Mendoza y para futuras investigaciones y procesos judiciales relacionados con delitos cometidos contra animales no humanos.

La entidad también destacó el trabajo realizado por la Oficina Fiscal y la Unidad Fiscal de General Alvear, el Ministerio Público Fiscal y los funcionarios que participaron de la investigación, además de la perseverancia de la familia en el reclamo de Justicia.

Al conocerse la sentencia, desde Pempa expresaron: "Algunos caballos dejan huellas en los caminos. Petizo dejó una huella en la Justicia. Y mientras esa huella sirva para proteger a otros animales, nunca será olvidado".