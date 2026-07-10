La gripe A adelantó el pico de enfermedades respiratorias que ya superan los 11.000 casos en Mendoza

El mayor nivel de circulación se registró en la Semana Epidemiológica 20, con 2.660 casos, un valor que superó ampliamente el comportamiento esperado en base a datos de los últimos 5 años.

Para los especialistas, el dato más relevante no fue únicamente la magnitud del brote, sino también su anticipación: el pico de la temporada ocurrió aproximadamente 4 semanas antes de lo habitual, un comportamiento que el Ministerio de Salud atribuye al predominio de la Influenza A.

Una ola polar se presentó en Mendoza en la última semana de junio, fecha que coincidió con un pico de las enfermedades respiratorias.

La gripe A fue, por lejos, el virus predominante

La Dirección de Epidemiología arribó a estas estadísticas a través de los análisis de laboratorio.

Hasta la semana 23 se estudiaron 2.546 muestras, de las cuales 1.205 fueron positivas para algún virus respiratorio. El predominante en el panel respiratorio fue la gripe A.

De ellas:

63% correspondió a Influenza A (760 casos).

(760 casos). 14% a rinovirus.

10% a Influenza B.

3% a enterovirus.

3% a SARS-CoV-2.

2% a adenovirus.

1% al Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

En otras palabras, casi 2 de cada 3 diagnósticos positivos correspondieron a gripe A.

Los chicos concentraron la mayor cantidad de casos

El impacto fue especialmente importante entre la población pediátrica. Y eso se verificó en la guardia del hospital Notti, como uno de los centros de referencia en la provincia.

Según el informe, 2 de cada 3 casos positivos (66,7%) se registraron en menores de 15 años y el grupo de entre 5 y 9 años fue el que concentró la mayor cantidad de diagnósticos.

Ese comportamiento también se observó entre los pacientes con cuadros más graves.

Desde el sistema sanitario mendocino reportaron la tensión en las camas de internación, en plena ola polar, que tuvo lugar en los últimos días de junio.

Mendoza reportó hasta ahora más de 11.000 casos de enfermedades respiratorias y los cuadros se adelantaron a su comportamiento histórico, un mes antes. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

La gripe A lideró las internaciones

La Influenza A no solo fue el virus más frecuente en la comunidad, sino también entre quienes necesitaron atención hospitalaria.

En pacientes internados, el virus explicó 6 de cada 10 diagnósticos positivos, mientras que en las unidades centinela que monitorean las infecciones respiratorias agudas graves representó casi el 70% de los casos detectados.

En esos cuadros de mayor complejidad, 3 de cada 4 pacientes positivos también fueron menores de 15 años.

Nicolás Ríos / Diario UNO

El impacto de las enfermedades respiratorias

El avance de la gripe A coincidió con un incremento de otras patologías respiratorias. Las neumonías alcanzaron su mayor nivel de notificaciones durante la misma semana en la que la Influenza A registró su pico, con 356 casos, mientras que la bronquiolitis en menores de 2 años mostró un aumento más moderado, con un acumulado de 956 casos.