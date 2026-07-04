En plena ola polar, las camas de internación en el Notti están casi al límite de su capacidad

Hubo un pico de internación por el intenso frío en el hospital Humberto Notti. La situación se repite en otros servicios de pediatría. Nicolás Ríos / Diario UNO

La situación responde al incremento de cuadros respiratorios propio de esta época del año, en medio de la ola de frío que atraviesa la provincia. Aunque el nivel de demanda sigue siendo elevado, los especialistas esperan que el inicio de las vacaciones de invierno contribuya a reducir la circulación de virus y, con el paso de los días, también las internaciones.

La demanda crece con las enfermedades respiratorias

La guardia del Hospital Notti, trabajando a tope por las enfermedades respiratorias infantiles. Foto: Nicolás Ríos. / DIARIO UNO

Los altos niveles de ocupación ya habían sido anticipados por los profesionales de la salud a fines de mayo, cuando comenzaron a multiplicarse las consultas por infecciones respiratorias. En ese momento advertían que el período de mayor presión sobre hospitales y clínicas llegaría con las temperaturas más bajas del invierno.

Las frías temperaturas de este semana dejaron un impacto importante en el sistema sanitario de Mendoza. Nicolás Ríos / Diario UNO

Ese escenario terminó por reflejarse en los principales efectores públicos. Mientras el Hospital Notti mantiene ocupadas nueve de cada diez camas pediátricas, el servicio de Neonatología del Hospital Lagomaggiore también trabaja al límite de su capacidad.

De acuerdo con los últimos reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud, la gripe A continúa siendo el virus respiratorio de mayor circulación en Mendoza. También se detectan casos de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y Rinovirus, aunque en menor proporción.

Los niños siguen siendo el grupo más afectado por estas infecciones, especialmente los que tienen entre 2 y 14 años, una situación que explica la fuerte demanda de atención e internación en los hospitales pediátricos.

La expectativa está puesta en las vacaciones de invierno

Pese al panorama actual, existe una expectativa favorable para las próximas semanas. Desde el lunes comenzarán las vacaciones de invierno para los alumnos de Nivel Inicial, Primario y Secundario de Mendoza, una etapa que suele reducir la circulación de virus respiratorios al disminuir el contacto cotidiano entre los chicos en escuelas y jardines.

Ese efecto no suele ser inmediato, ya que primero disminuyen los contagios y luego, algunos días después, empiezan a bajar las consultas y las internaciones.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias mantienen la recomendación de completar la vacunación antigripal en los grupos de riesgo y sostener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y el aislamiento cuando aparecen síntomas respiratorios.