El aumento de las enfermedades respiratorias volvió a desafiar al sistema de salud pediátrico de Mendoza. El Hospital Notti trabaja con un 90% de ocupación de camas de internación.
En plena ola polar, las camas de internación en el Notti están casi al límite de su capacidad
Así lo indicaron desde los dos hospitales. Se cumplió lo que los profesionales dijeron a fines de mayo, que habría un nuevo pico en julio
El sector privado de salud también estuvo exigido: desde el Hospital Español informaron que en la última semana tuvieron picos de ocupación de camas del 95%, pero los últimos días de mucho frío hicieron que la cantidad de casos disminuyeran. Hoy la internación se encuentra en 60%. En el mismo nivel de ocupación de camas se encuentra el Hospital Fleming, referente pediátrico de Osep.
Mientras, el servicio de Neonatología del Hospital Lagomaggiore se encuentra completo. En este último caso, los profesionales de la salud están haciendo refuerzos de guardias, tal y como manifestaron desde esta área del hospital.
La situación responde al incremento de cuadros respiratorios propio de esta época del año, en medio de la ola de frío que atraviesa la provincia. Aunque el nivel de demanda sigue siendo elevado, los especialistas esperan que el inicio de las vacaciones de invierno contribuya a reducir la circulación de virus y, con el paso de los días, también las internaciones.
La demanda crece con las enfermedades respiratorias
Los altos niveles de ocupación ya habían sido anticipados por los profesionales de la salud a fines de mayo, cuando comenzaron a multiplicarse las consultas por infecciones respiratorias. En ese momento advertían que el período de mayor presión sobre hospitales y clínicas llegaría con las temperaturas más bajas del invierno.
Ese escenario terminó por reflejarse en los principales efectores públicos. Mientras el Hospital Notti mantiene ocupadas nueve de cada diez camas pediátricas, el servicio de Neonatología del Hospital Lagomaggiore también trabaja al límite de su capacidad.
De acuerdo con los últimos reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud, la gripe A continúa siendo el virus respiratorio de mayor circulación en Mendoza. También se detectan casos de Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y Rinovirus, aunque en menor proporción.
Los niños siguen siendo el grupo más afectado por estas infecciones, especialmente los que tienen entre 2 y 14 años, una situación que explica la fuerte demanda de atención e internación en los hospitales pediátricos.
La expectativa está puesta en las vacaciones de invierno
Pese al panorama actual, existe una expectativa favorable para las próximas semanas. Desde el lunes comenzarán las vacaciones de invierno para los alumnos de Nivel Inicial, Primario y Secundario de Mendoza, una etapa que suele reducir la circulación de virus respiratorios al disminuir el contacto cotidiano entre los chicos en escuelas y jardines.
Ese efecto no suele ser inmediato, ya que primero disminuyen los contagios y luego, algunos días después, empiezan a bajar las consultas y las internaciones.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias mantienen la recomendación de completar la vacunación antigripal en los grupos de riesgo y sostener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y el aislamiento cuando aparecen síntomas respiratorios.