España le ganó a Bélgica de forma agónica y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Tras el 2-1 en el Sofi Stadium, La Roja se prepara para enfrentar a Francia en la primera de las semifinales de la Copa del Mundo.
Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026: cuándo, dónde y a qué hora juegan
Francia y España son los primeros clasificados a las semifinales del Mundial 2026. Los datos del partido que se robará las miradas de los fanáticos
El encuentro es el que todos los futboleros esperaban desde que se conoció que los países clasificaron a playoffs como líderes de sus respectivos grupos. Ahora, nos encontramos a días de que esto finalmente suceda.
Francia vs España, por un lugar en la final del Mundial 2026
El primero en clasificar fue Francia. Este jueves los Blues se impusieron 2-0 ante Marruecos y se metieron entre los cuatro mejores de la competencia por tercera edición consecutiva: Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual certamen.
Durante este viernes llegó el turno de España. La Roja fue amplia dominadora del encuentro, pero terminó sufriendo para ganarle a una Bélgica que se defendió hasta donde pudo.
De esta manera quedó conformada la primera llave de semifinales del Mundial 2026. El duelo cruzará, mano a mano, a dos de los candidatos a quedarse como el título.
El compromiso, que se robará las miradas de los amantes del fútbol, tendrá lugar el martes 14 de julio a las 16 (hora de Argentina). El escenario elegido es el Dallas Stadium, conocido comercialmente como el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas.
Qué dijo el DT de España sobre el cruce con Francia
Tras la victoria ante Bélgica, Luis de la Fuente expresó sus emociones: “Reitero mi orgullo de dirigir a este equipo tan comprometido y con esas ganas de crecer. Hemos hecho más que méritos para ganar más tranquilamente, pongamos en valor lo difícil que es ganar”.
Sobre Mikel Merino, el héroe de España, soltó: "Tiene muchas virtudes, es top mundial, podría jugar en cualquier equipo. Está hecho a la medida de esta selección. Cuando le necesitamos, siempre está”.
Con respecto al mano a mano con Francia, por una de las semifinales del Mundial 2026, De la Fuente aseguró que: "estarán igual de preocupados ellos”. A su vez, añadió: "No en vano somos la única selección que ha sido capaz de ganarle dos partidos consecutivos".
Antes de despedirse, manifestó que Francia es “una de las selecciones que mejor ha jugado en el Mundial”, aunque considera que el equipo se ha ganado el derecho a ser optimista.