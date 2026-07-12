No cometás este error: lo que nunca debes plantar cerca de tu planta de romero

La planta de romero es una de las especies más valoradas en el hogar, tanto por sus amplias propiedades culinarias como por su increíble resistencia a los climas extremos. Como si fuese poco, muchos dueños se sorprenden al descubrir que, a pesar de ser un arbusto prácticamente indestructible, presenta una debilidad oculta.
Lejos de estar ligada a la falta de riego, la verdadera amenaza se encuentra en algunas especies que puedes sembrar a su alrededor del mismísimo romero.
Qué plantas no plantar al lado de la planta de romero
Si notás que tu planta de romero comenzó a perder fuerza en el jardín, el motivo principal suele estar en la competencia silenciosa que vive debajo del sustrato.
Al diseñar tu rincón verde, existen cultivos específicos de los que debes mantenerlo completamente alejado si comparten el mismo suelo:
- El repollo y la coliflor: estas hortalizas de la familia de las Brassicaceae demandan nutrientes muy similares a los del romero. Al plantarlos juntos, se genera una competencia feroz por el alimento que termina afectando seriamente el crecimiento de tu aromática.
- Zanahorias y cebollas: el riesgo con estas raíces no está en la tierra, sino en los insectos. Son cultivos que tienden a atraer plagas muy específicas que pueden mudarse fácilmente a tu planta y arruinar la salud de todo el jardín.
Ya lo sabes, si querés darle un plus de buenas sensaciones a tu espacio exterior, la solución es sembrar el romero en macetas individuales para bloquear cualquier riesgo de que se marchite.
Consejos para mantener a una planta de romero
- Luz directa: ubícala en un lugar donde reciba un mínimo de 6 horas de sol directo al día.
- Riego moderado: riega únicamente cuando el sustrato esté completamente seco; el exceso de agua pudre sus raíces.
- Sustrato con buen drenaje: utiliza una tierra ligera mezclada con arena o coloca piedras en el fondo de la maceta para evitar encharcamientos.
- Macetas de barro: elige recipientes de terracota o barro, ya que son porosos y permiten que las raíces respiren mejor.
- Poda de mantenimiento: retira las ramas muertas o secas de forma ocasional para estimular su crecimiento y mantenerla frondosa.