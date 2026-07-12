No cometás este error: lo que nunca debes plantar cerca de tu planta de romero

Lejos de estar ligada a la falta de riego, la verdadera amenaza se encuentra en algunas especies que puedes sembrar a su alrededor del mismísimo romero.

La competencia de nutrientes por el romero puede ser feroz.

Qué plantas no plantar al lado de la planta de romero

Si notás que tu planta de romero comenzó a perder fuerza en el jardín, el motivo principal suele estar en la competencia silenciosa que vive debajo del sustrato.