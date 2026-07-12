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Mundial 2026

Un lío en Inglaterra: el fuerte cruce entre Bellingham y Tuchel tras el triunfo ante Noruega

Jude Bellingham, una de las figuras de Inglaterra y el DT del equipo de la rosa, Thomas Tuchel, tuvieron un cruce tras el triunfo ante Noruega

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Bellingham y Tuchel tuvieron un cruce de declaraciones.

Bellingham y Tuchel tuvieron un cruce de declaraciones.

Jude Bellingham y Thomas Tuchel se sacaron chispas. Una de las figuras de Inglaterra y el DT del equipo de la rosa, tuvieron un duro cruce de declaraciones tras el triunfo ante Noruega. El combinado británico pasó a las semifinales del Mundial, donde se medirá con la Selección argentina.

Todo se inició cuando Tuchel fue consultado por el rendimiento del equipo y, si bien destacó el resultado, dejó en claro que espera un rendimiento distinto dentro del campo de juego.

Bellingham se enoj&oacute; tras las declaraciones de Tuchel.

Bellingham se enojó tras las declaraciones de Tuchel.

"El resultado es fantástico, estamos entre los cuatro primeros. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. En todos los sentidos. Una vez más, el compromiso está ahí, pero nos lo hemos puesto muy, muy difícil a nosotros mismos por la forma en que hemos jugado: descuidados, con muchos errores técnicos, sin suficiente rapidez ni consistencia. Hoy hemos tenido suerte", declaró Tuchel.

Bellingham le contestó a Tuchel y arde Inglaterra

"Sí, bueno, da igual, da igual", comenzó diciendo ña estreñla del Real Madrid. "O quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer. Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales", tiró Bellingham.

Al parecer Bellingham y Tuchel no se llevan bien.

Al parecer Bellingham y Tuchel no se llevan bien.

Además, dejó entrever tras sus reacciones, su rechazo por los dichos de Tuchel y remarcó el apoyo de la selección inglesa al decir: "No tengo palabras suficientes para elogiar a los chicos; no se va a ganar todos los partidos tocando el balón y haciendo mil pases. A veces hay que ganar a la fuerza y lo hemos hecho".

El cruce de declaraciones generó una fuerte impacto en Inglaterra, donde varios exjugadores y analistas debatieron si las críticas públicas del entrenador fueron oportunas en plena disputa del Mundial.

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