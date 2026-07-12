Un lío en Inglaterra: el fuerte cruce entre Bellingham y Tuchel tras el triunfo ante Noruega

Bellingham le contestó a Tuchel y arde Inglaterra

"Sí, bueno, da igual, da igual", comenzó diciendo ña estreñla del Real Madrid. "O quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth. No es un equipo fácil de vencer. Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales", tiró Bellingham.

Al parecer Bellingham y Tuchel no se llevan bien.

Además, dejó entrever tras sus reacciones, su rechazo por los dichos de Tuchel y remarcó el apoyo de la selección inglesa al decir: "No tengo palabras suficientes para elogiar a los chicos; no se va a ganar todos los partidos tocando el balón y haciendo mil pases. A veces hay que ganar a la fuerza y lo hemos hecho".

El cruce de declaraciones generó una fuerte impacto en Inglaterra, donde varios exjugadores y analistas debatieron si las críticas públicas del entrenador fueron oportunas en plena disputa del Mundial.