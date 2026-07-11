Inglaterra le ganó a Noruega con doblete de Bellingham y se metió en semifinales del Mundial 2026

Erling Haaland, el arma más peligrosa de Noruega, no estuvo presente en el tanteador y fue reemplazado en el tiempo suplementario.

Inglaterra fue más práctico y se quedó con un cambiante duelo de estilos

El partido se planteó desde el inicio con dominio territorial de Inglaterra, y Noruega cediendo iniciativa, esperando para lastimar de contra, con un Erling Haaland como único adelantado.

La primera de peligro real fue de los británicos, a los 18', con un desmarque y posterior centro de Bellingham, buscando a Madueke, que luchando con los centrales en el área, no pudo interceptarlo. Apenas retornados de la pausa (28'), una falta sobre Bellingham le permitió asustar a los noruegos a Harry Kaine, con un tiro libre que se fue apenas alto.

Pasados los 30' se invirtió la ecuación táctica, y los que salieron a presionar bien arriba fueron los noruego, lo que fue aprovechado por Haaland (32') que pudo quedar de cara a Nyland, que ganó el mano a mano. Dos minutos después el delantero del Manchester City tuvo revancha, de cabeza, pero le faltó potencia y nuevamente ganó el arquero.

Andreas Schjelderup abrió el marcador y puso en ventaja a Noruega.

► Gol de Noruega. Una jugada iniciada con una recuperación, con falta a Kaine (35'), fue abierta la jugada a la izquierda, para la entrada de Schjelderup, que a la carrera le pegó al segundo palo, rozó en la cara interna del poste y sometió a Pickford.

► Gol de Inglaterra. Herido en su orgullo, el once de Inglaterra salió en busca de la igualdad, y la encontró en una genialidad de Jude Bellingham al minuto de descuento del primer tiempo. Corrida de Anderson por izquierda, pelotazo para el ingreso de Bellingham, que dominó, acomodó y sacó un disparo inatajable para poner el 1 a 1 antes de ir al descanso.

Jude Bellingham mostró toda su clase al anotar el empate de Inglaterra en el primer tiempo.

El complemento

Antes del reinicio, el DT de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, realizó dos cambios en el medio campo, sacando a Rice y Madueke, ingresando a Eze y Saka, respectivamente.

► Gol anulado a Noruega. El más punzante resultó al principio Noruega, donde, primer un cabezazo de Haalland, y luego Heggem, aprovechando un rebote del arquero y anotando el gol, aunque no fue validado por falta previa de Haaland (empujó a un defensor).

Noruega se fue adueñando del control de la pelota y metió en su cancha a los ingleses. A los 75' tras unos rebotes, Alexander Sorloth cabeceó al arco y el envío dio en el travesaño.

Inglaterra se animó de devolver ataque por ataque, y estuvo cerca de desnivelar cerca del final del tiempo reglamentario. A los 86' Saka remató al arco y su envío fue desviado al córner. A los 90' Spence le tapó el despeje al arquero Pickford y casi le mete al arco.

El suplementario

► Segundo gol de Inglaterra y de Bellingham. Tras un inicio parejo y dinámico, Inglaterra fue más ambicioso, y en la segunda chance que tuvo, Bellingham puso el 2 a 1 para los de la isla. Remate potente y frontal desde fuera del área de Rogers, y Nyland no pudo contener y le regaló el rebote a Jude Bellingham, que se arrojó hacia adelante y la punteó al fondo de la red a los 95'.

Los ingleses pudieron aumentar tras un encarada de Djed Spence, que luchó contra la defensa, cayó dentro del área y el árbitro francés pitó penal. La revisión del VAR determinó que la falta fue del delantero y se anuló la pena máxima.

El combinado noruego se fue en busca de la igualdad y los penales, pero los ingleses defendieron con mucha saña su arco y pudieron festejar el pasaje a la definición entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026.

Cuarta semifinal mundialista para Inglaterra

Con el triunfo de este sábado, Inglaterra logró meterse en la cuarta semifinal de su historia. La primera vez fue en Inglaterra 1966, de local, donde logró la victoria sobre Portugal, y la posterior final contra Alemania. La segunda fue en Italia 1990, derrota ante Alemania Occidental. En Rusia 2018, también fue derrota frente a Croacia.

Síntesis de Inglaterra vs. Noruega

Copa Mundial de Fútbol 2026 -Cuartos de Final-

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Clément Turpin (Fancia)

Inglaterra (2): Jordan Pickford; Ezri Konsa (89' Morgan Rogers), John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly (5' Djed Spence); Elliot Anderson, Declan Rice (46' Eberechi Eze); Noni Madueke (46' Bukayo Saka), Jude Bellingham, Anthony Gordon (71' Reece James); Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Noruega (1): Örjan Nyland; Julian Ryerson (60' Fredrik Aursnes), Kristoffer Ajer, Torbjörn Heggem (90' Leo Oestigaard), David Moller Wolfe (90' Marcus Pedersen); Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth (68' Oscar Bobb); Erling Haaland (102' Jørgen Strand Larsen), Andreas Schjelderup (68' Antonio Nusa). DT: Stale Solbakken.

Goles: PT, 35' Andreas Schjelderup (N); 45 +1' Jude Bellingham (I). PTS, 92' Jude Bellengham (I).