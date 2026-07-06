La selección de México no logró imponerse a Inglaterra.

La sutil profecía del entretiempo que cantó Maná

La introducción de la banda sobre el escenario montado a un costado de las líneas de cal estuvo a cargo de dos grandes celebridades locales: el reconocido actor Jaime Camil y el célebre campeón de boxeo Saúl "Canelo" Álvarez.

Tras la presentación, el grupo liderado por la voz de Fher Olvera sorprendió a la concurrencia al entonar los acordes de El Rey, la célebre obra popular concebida originalmente por José Alfredo Jiménez que se transformó en una pieza fundamental de la cultura musical nativa.

Entre las líneas más coreadas de El Rey destaca la afirmación "Yo sé bien que estoy afuera", un fragmento lírico que pasó desapercibido en el fragor de la pausa pero que, tras la eliminación definitiva del Tri, resonó con la fuerza de un vaticinio involuntario sobre la suerte del combinado anfitrión en la competencia.

Maná cantó en el entretiempo y entonó una canción desafortunada.

Finalmente Oasis le ganó a Maná

Antes del partido se picanteó entre Oasis y Maná ya que el líder de la banda inglesa Liam Gallagher había expresado que ganaría su selección por 5 a 0; frente a esto el cantante mexicano le retrucó: "A ver, no manches, ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo, a ver cómo nos va".

Concretado el 3 a 2 a favor de la selección de Inglaterra, el líder de Maná volvió a publicar un video: "¿No que 5-0, wey? Cinco minutos más y los hacemos pomada, respeto a México, en buena onda".