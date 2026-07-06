Inicio Ovación Mundial Maná
Canta y llora

El show de Maná en el Estadio Azteca que anticipó el destino de México: "Yo sé bien que estoy afuera"

Maná fue la banda musical elegida para animar el entretiempo entre México e Inglaterra, pero hubo un detalle que causó risa entre los fanáticos del fútbol

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La selección de México quedó eliminada y Maná lo había anticipado.

La selección de México quedó eliminada y Maná lo había anticipado.

México caía por 2 a 1 frente a Inglaterra cuando los equipos se fueron a los vestuarios en el entretiempo del partido que luego finalizaría perdiendo por 3 a 2; no obstante, Maná ya lo había anticipado con una de las canciones que entonaron en su show.

Al decretarse el final de la primera etapa, el terreno de juego se transformó parcialmente para albergar una breve pero icónica presentación musical de la mano del conjunto mexicano.

La FIFA diagramó este bloque de entretenimiento con un fuerte sentido simbólico, marcando el adiós definitivo de la capital del país azteca como sede de compromisos en el presente torneo ecuménico ante miles de espectadores locales y millones de televidentes en todo el mundo.

La selecci&oacute;n de M&eacute;xico no logr&oacute; imponerse a Inglaterra.

La selección de México no logró imponerse a Inglaterra.

La sutil profecía del entretiempo que cantó Maná

La introducción de la banda sobre el escenario montado a un costado de las líneas de cal estuvo a cargo de dos grandes celebridades locales: el reconocido actor Jaime Camil y el célebre campeón de boxeo Saúl "Canelo" Álvarez.

Tras la presentación, el grupo liderado por la voz de Fher Olvera sorprendió a la concurrencia al entonar los acordes de El Rey, la célebre obra popular concebida originalmente por José Alfredo Jiménez que se transformó en una pieza fundamental de la cultura musical nativa.

Entre las líneas más coreadas de El Rey destaca la afirmación "Yo sé bien que estoy afuera", un fragmento lírico que pasó desapercibido en el fragor de la pausa pero que, tras la eliminación definitiva del Tri, resonó con la fuerza de un vaticinio involuntario sobre la suerte del combinado anfitrión en la competencia.

Man&aacute; cant&oacute; en el entretiempo y enton&oacute; una canci&oacute;n desafortunada.

Maná cantó en el entretiempo y entonó una canción desafortunada.

Finalmente Oasis le ganó a Maná

Antes del partido se picanteó entre Oasis y Maná ya que el líder de la banda inglesa Liam Gallagher había expresado que ganaría su selección por 5 a 0; frente a esto el cantante mexicano le retrucó: "A ver, no manches, ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo, a ver cómo nos va".

Concretado el 3 a 2 a favor de la selección de Inglaterra, el líder de Maná volvió a publicar un video: "¿No que 5-0, wey? Cinco minutos más y los hacemos pomada, respeto a México, en buena onda".

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas