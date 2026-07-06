Gianni Infantino reveló detalles de su conversación con Donald Trump tras la polémica decisión de la FIFA

Gianni Infantino y Donald Trump mantienen una relación cercana.

La explicación de Gianni Infantino sobre el diálogo institucional con la Casa Blanca

Frente a la ola de críticas el dirigente realizó un descargo en la cuenta oficial de la FIFA: "Discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de EE.UU. y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos".

FIFA President Gianni Infantino:



“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.



“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

"Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes", manifestó Infantino.

El dirigente prefirió evitar dar una opinión de fondo para argumentar su posición frente al llamativo dictamen que benefició al jugador local, expuso: "Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se hacen públicas. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y, a veces, no lo estoy. Lo que sí hago siempre, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las adoptan".

Gianni Infantino está siendo duramente criticado en pleno Mundial.

Autonomía interna y el fuerte malestar de la federación de Bélgica

El presidente de la federación global hizo especial hincapié en que la transparencia institucional del deporte se sostiene en la separación de poderes de sus comisiones de ética, apelación y disciplina, calificando esta condición como "esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol".

Asimismo, ratificó que cada uno de estos entes internos tiene la obligación de dictaminar "de manera autónoma", amparándose exclusivamente en el análisis "de los reglamentos aplicables y de los hechos concretos que se les someten" en cada expediente.

Finalmente, cabe recordar que bajo los estatutos que rigen el Código Disciplinario, los encargados de dictar justicia en el certamen ecuménico permanecen en sus funciones por un ciclo de cuatro años tras ser avalados en el Congreso del organismo, realizando los nombramientos directos "a propuesta del Consejo".

El tribunal actual está coordinado bajo la dirección del emiratí Mohammad Al Kamali, cuya elección en el cargo se consolidó en los instantes previos al arranque de este Mundial 2026.