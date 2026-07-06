La llamativa declaración de Leandro Paredes sobre la eliminación de Brasil del Mundial

El volante de la Selección argentina Leandro Paredes se refirió a la sorpresiva eliminación de Brasil este domingo ante Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026. El jugador de Boca Juniors habló antes de la práctica albiceleste en Atlanta.
El volante de la Selección argentina Leandro Paredes se refirió a la eliminación de Brasil del Mundial. El jugador habló antes de la práctica albiceleste en Atlanta
El volante de la Selección argentina Leandro Paredes se refirió a la sorpresiva eliminación de Brasil este domingo ante Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026. El jugador de Boca Juniors habló antes de la práctica albiceleste en Atlanta.
"Somos conscientes que todas las selecciones son muy competitivas y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partidos fáciles", explicó Paredes, quien podría ser titular en la Selección argentina, que este martes a las 13 de nuestro país se medirá con Egipto, por los octavos de final.
"Mañana intentaremos dar la versión que queremos. Cabo Verde ya quedó atrás, pensamos en el partido de mañana que sabemos que no va a ser cómodo", tiró el jugador al hablar del partido ante los egipcios.
"Uno siempre trabaja y entrena para ser titular. Estoy a disposición del entrenador", dijo al ser consultado acerca de si ante Egipto regresará a la titularidad.
Luego se refirió al sufrido triunfo ante Cabo Verde, por los 16avos de final, al decir: "Nosotros siempre queremos dar nuestra mejor versión, pero hay partidos en los que no siempre se puede jugar bien, a veces toca sufrir. El otro día sufrimos, pero ganar así también es importante".
“Que sigamos haciendo nuestro juego y que hasta el final dejemos la imagen de que queremos siempre lo mismo”, aseveró el futbolista de Boca.
“Me siento muy bien y muy cómodo, pude ayudar al equipo, que es lo principal para mí. Ojalá mañana (por el martes) también lo pueda hacer”, explicó Paredes.
"Somos conscientes de que estamos jugando al lado del mejor de la historia y tratamos de aprovecharlo al máximo", cerró el mediocampista de Boca al hablar del astro Lionel Messi.