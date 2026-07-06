La llamativa declaración de Leandro Paredes sobre la eliminación de Brasil del Mundial

"Uno siempre trabaja y entrena para ser titular. Estoy a disposición del entrenador", dijo al ser consultado acerca de si ante Egipto regresará a la titularidad.

Luego se refirió al sufrido triunfo ante Cabo Verde, por los 16avos de final, al decir: "Nosotros siempre queremos dar nuestra mejor versión, pero hay partidos en los que no siempre se puede jugar bien, a veces toca sufrir. El otro día sufrimos, pero ganar así también es importante".

“Que sigamos haciendo nuestro juego y que hasta el final dejemos la imagen de que queremos siempre lo mismo”, aseveró el futbolista de Boca.

“Me siento muy bien y muy cómodo, pude ayudar al equipo, que es lo principal para mí. Ojalá mañana (por el martes) también lo pueda hacer”, explicó Paredes.

Leandro Paredes elogió a Messi

"Somos conscientes de que estamos jugando al lado del mejor de la historia y tratamos de aprovecharlo al máximo", cerró el mediocampista de Boca al hablar del astro Lionel Messi.