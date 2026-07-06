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Copa del Mundo 2026

La Selección argentina llegó a Atlanta tras superar algunos inconvenientes

La Selección argentina sufrió algunos imprevistos a la hora de dejar la sede de Miami para trasladarse a Atlanta, escenario donde jugará los octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Selección argentina llegó a Atlanta para afrontar su compromiso de octavos de final. 

La Selección argentina llegó a Atlanta para afrontar su compromiso de octavos de final. 

La Selección argentina ya se encuentra en Atlanta donde este martes enfrentará a Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni abandonó con algunas dificultades su búnker en Miami, sede donde enfrentó a Cabo Verde por los 16avos de final del certamen.

El plantel Albiceleste tuvo que sortear algunos inconvenientes previos a llegar al nuevo escenario, pero finalmente logró instalarse con comodidad.

El vuelo de la Selecci&oacute;n argentina de Miami a Atlanta sufri&oacute; demoras por tormentas el&eacute;ctricas en la nueva sede de la Albiceleste.

El vuelo de la Selección argentina de Miami a Atlanta sufrió demoras por tormentas eléctricas en la nueva sede de la Albiceleste.

La Selección argentina llegó a Atlanta tras superar algunos inconvenientes

El vuelo que debía trasladar al plantel conducido por Lionel Scaloni tenía previsto partir a las 20.15 (hora argentina), pero sufrió una demora de más de 15 minutos debido a que Atlanta estaba afectada por una lluvia torrencial y tormenta eléctrica.

El viaje, que según la programación tenía una duración aproximada de una hora y 40 minutos, terminó saliendo más tarde de lo indicado y eso alteró parcialmente el cronograma previsto por la delegación de la Selección argentina. Una vez que el avión aterrizó en el aeropuerto de Atlanta, los jugadores se trasladaron hacia el hotel de concentración, ubicado a media hora de distancia. De esta manera, el arribo al lugar se produjo cerca de la medianoche de Argentina.

La Selecci&oacute;n argentina volver&aacute; a entrenar este lunes, previo al duelo ante Egipto.

La Selección argentina volverá a entrenar este lunes, previo al duelo ante Egipto.

Este imprevisto podría modificar los planes del cuerpo técnico, que tenía previsto realizar el entrenamiento del lunes por la mañana, desde las 11.30. Scaloni podría evaluar un cambio de horario para darle mayor descanso al plantel después del viaje.

Por el momento, no hubo ninguna modificación oficial en la agenda y se mantiene la tradicional conferencia de prensa previa al partido, que se desarrollará desde las 17.30 con la presencia del entrenador argentino.

La Selección argentina enfrentará a Egipto este martes, desde las 13 de Argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

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