La Selección argentina llegó a Atlanta tras superar algunos inconvenientes

El viaje, que según la programación tenía una duración aproximada de una hora y 40 minutos, terminó saliendo más tarde de lo indicado y eso alteró parcialmente el cronograma previsto por la delegación de la Selección argentina. Una vez que el avión aterrizó en el aeropuerto de Atlanta, los jugadores se trasladaron hacia el hotel de concentración, ubicado a media hora de distancia. De esta manera, el arribo al lugar se produjo cerca de la medianoche de Argentina.

La Selección argentina volverá a entrenar este lunes, previo al duelo ante Egipto.

Este imprevisto podría modificar los planes del cuerpo técnico, que tenía previsto realizar el entrenamiento del lunes por la mañana, desde las 11.30. Scaloni podría evaluar un cambio de horario para darle mayor descanso al plantel después del viaje.

Por el momento, no hubo ninguna modificación oficial en la agenda y se mantiene la tradicional conferencia de prensa previa al partido, que se desarrollará desde las 17.30 con la presencia del entrenador argentino.

La Selección argentina enfrentará a Egipto este martes, desde las 13 de Argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.