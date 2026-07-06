Neymar anunció su retiro de la Selección de Brasil tras la eliminación del Mundial 2026: "Lo intenté, se acabó"

En diálogo con Globo Esporte TV, el astro brasileño confirmó el fin de su ciclo en la Verdeamarela. "Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí", señaló el 10 quien debutó con la camiseta de Brasil un 10 de agosto pero de 2010, en ese mismo estadio el MetLife de Nueva Jersey, en un amistoso ante Estados Unidos. Aquel día, la Canarinha ganó 2 a 0 y uno de los goles fue de Neymar, un joven de 18 años que prometía buen fútbol para el pentacampeón del mundo.

En el mismo estadio, Ney se despidió también con un gol de penal en tiempo de descuento. Así, el futbolista del Santos cerró su participación en la Selección de Brasil con cuatro Mundiales disputados (Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual edición), 130 partidos con la Verdeamarela y 80 goles (9 en Mundiales). En su paso por la Canarinha, Neymar obtuvo dos títulos: Copa Confederaciones (2013) y medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.