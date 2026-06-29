Inicio Ovación Mundial Carlo Ancelotti
Mundial 2026

La curiosa explicación de Ancelotti tras no incluir a Neymar en el triunfo de Brasil sobre Japón

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, dio una llamativa explicación tras no incluir a la estrella Neymar en el triunfo por 2 a 1 sobre Japón por los 16avos del Mundial

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Ancelotti no puso a Neymar en el triunfo de Brasil sobre Japón.

Ancelotti no puso a Neymar en el triunfo de Brasil sobre Japón.

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, no incluyó a la estrella Neymar este lunes en el triunfo por 2 a 1 sobre Japón por los 16avos del Mundial 2026. El DT de la Verdeamarela dio una curiosa explicación tras dejar a la estrella del Santos en el banco de suplentes.

La prensa de ese país cuestionó que Neymar no haya jugado en la victoria agónica ante Japón.

Ancelotti respira tras la clasificaci&oacute;n de Brasil para octavos.

Ancelotti respira tras la clasificación de Brasil para octavos.

Japón marcó la apertura del marcador a los 28 minutos del primer tiempo con un gol de Kaishu Sano que llenó de dudas a todo Brasil. En el complemento, el histórico Casemiro puso el 1-1 a los 10 minutos y a los 50' apareció Gabriel Martinelli para darle el triunfo agónico al equipo dirigido por el italiano.

La explicación de Ancelotti tras dejar en el banco a Neymar

El entrenador Carlo Ancelotti aclaró la situación y señaló que fue una estrategia. "¿Por qué no puse a Neymar? Estaba esperando la prórroga. Lo hablé con él, si no empatábamos, entraba al minuto 60 o 65. No quería cambiar la estructura, teníamos el control del juego", dijo el reconocido DT del pentacampeón mundial.

Con esta explicación quedó descartado que uno de los ídolos de la Canarinha no haya jugado por un problema físico o un castigo disciplinario, como se pensó en un primer momento.

"Jugamos bien, merecimos ganar. Encajamos gol pero el equipo no perdió la paciecia. Tenemos mucho recursos, en el banco y en el campo. Los jugadores individualmente están en buen nivel y trabajan juntos", expresó el entrenador italiano a la prensa.

Además Ancelotti habló de los lesionados que dejó el partido ante los japoneses al decir: "Mañana vamos a ver cómo están Paquetá y Casemiro. Fue un partido muy exigente. Japón no es un equipo fácil, es muy organizado, intenso. Creo que merecimos ganar y es muy importante".

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas