La curiosa explicación de Ancelotti tras no incluir a Neymar en el triunfo de Brasil sobre Japón

La explicación de Ancelotti tras dejar en el banco a Neymar

El entrenador Carlo Ancelotti aclaró la situación y señaló que fue una estrategia. "¿Por qué no puse a Neymar? Estaba esperando la prórroga. Lo hablé con él, si no empatábamos, entraba al minuto 60 o 65. No quería cambiar la estructura, teníamos el control del juego", dijo el reconocido DT del pentacampeón mundial.

Con esta explicación quedó descartado que uno de los ídolos de la Canarinha no haya jugado por un problema físico o un castigo disciplinario, como se pensó en un primer momento.

"Jugamos bien, merecimos ganar. Encajamos gol pero el equipo no perdió la paciecia. Tenemos mucho recursos, en el banco y en el campo. Los jugadores individualmente están en buen nivel y trabajan juntos", expresó el entrenador italiano a la prensa.

Además Ancelotti habló de los lesionados que dejó el partido ante los japoneses al decir: "Mañana vamos a ver cómo están Paquetá y Casemiro. Fue un partido muy exigente. Japón no es un equipo fácil, es muy organizado, intenso. Creo que merecimos ganar y es muy importante".