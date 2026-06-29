Adiós a la mirada cansada: cómo levantar los párpados caídos solo con maquillaje

Para evitarlo, aplica una prebase de ojos o un corrector de alta cobertura. Sella inmediatamente con polvo traslúcido o una sombra beige mate para unificar el tono y garantizar que tu maquillaje dure todo el día.

Si aplicas la sombra oscura exactamente en el pliegue natural de tu ojo, esta desaparecerá por completo al mirar al frente. El secreto de los expertos consiste en maquillarse con los ojos abiertos.

Si tu párpado está caído, el maquillaje tiende a correrse con facilidad. S

Mirando directo al espejo, localiza una línea imaginaria justo por encima de tu pliegue real. Deposita allí una sombra de transición en tono marrón mate y difumina con movimientos circulares hacia la sien.

Un trazo grueso de delineador se comerá visualmente el poco párpado móvil que queda visible, haciendo que el ojo parezca más pequeño.

La técnica ideal es el tightlining o delineado invisible, que consiste en rellenar la línea de agua superior. Si buscas hacer la clásica colita (eyeliner), traza una línea ultrafina y elévala al final del rabillo.

Ilumina y enmarca tu mirada

La luz genera volumen donde no lo hay. Aplica un toque sutil de iluminador en el lagrimal y justo debajo del arco de la ceja para ampliar el espacio de manera óptica.

Por último, recuerda que las cejas son el marco de tu rostro. Péinalas hacia arriba y define su arco de forma sutil para ayudar a balancear el peso visual del párpado caído.