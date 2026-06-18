Qué le pasa a Neymar y cuándo será su debut con Brasil en el Mundial 2026

Neymar tiene un desgarro grado 2 en el gemelo derecho, sufrido a mediados de mayo de este año en un partido del Brasileirao, pero, a pesar de la dolencia, el técnico de la “Canarinha” lo convocó con el fin de que se recupere en el transcurso de la competencia.

“Esto es muy doloroso para todos porque todos sabemos lo que Neymar significa para Brasil. Esperábamos que estuviera disponible, pero desafortunadamente, el fútbol no siempre toma en cuenta las esperanzas. Su condición ha mejorado, pero no lo suficiente y la decisión correcta es protegerlo. Por supuesto que los jugadores están decepcionados. Todo el equipo quería a Neymar en el campo.”, explicó Ancelotti.

Brasil va por su primer triunfo en el Mundial 2026

El encuentro entre Brasil y Haití está programado para este viernes a las 21:30 (hora de Argentina), y el debut de Neymar se demorará al menos hasta el miércoles 24 cuando el conjunto dirigido por Ancelotti enfrente a Escocia, en Miami.

La Canarinha debutó empatando con Marruecos, pero sigue en busca de su sexto título en un Mundial, que además le permitiría cortar con la sequía de 24 años, la más larga desde que sumó su primera estrella junto a la que atravesó entre 1970 y 1994.