Qué le pasa a Neymar y cuándo será su debut con Brasil en el Mundial 2026

Neymar no estará disponible para el partido de Brasil vs. Haití que se jugará este viernes, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026
El cuerpo técnico de la Verdeamarela determinó que el 10 de Santos ni siquiera viaje a Filadelfia con la delegación para que pueda terminar de recuperarse y llegue en óptimas condiciones al tercer partido.
El astro brasileño comenzó a entrenar junto al plantel completo en las prácticas del pasado miércoles bajo la atenta mirada del técnico, Carlo Ancelotti, pero su participación en el Mundial 2026 aún es una incógnita.
Neymar tiene un desgarro grado 2 en el gemelo derecho, sufrido a mediados de mayo de este año en un partido del Brasileirao, pero, a pesar de la dolencia, el técnico de la “Canarinha” lo convocó con el fin de que se recupere en el transcurso de la competencia.
“Esto es muy doloroso para todos porque todos sabemos lo que Neymar significa para Brasil. Esperábamos que estuviera disponible, pero desafortunadamente, el fútbol no siempre toma en cuenta las esperanzas. Su condición ha mejorado, pero no lo suficiente y la decisión correcta es protegerlo. Por supuesto que los jugadores están decepcionados. Todo el equipo quería a Neymar en el campo.”, explicó Ancelotti.
Brasil va por su primer triunfo en el Mundial 2026
El encuentro entre Brasil y Haití está programado para este viernes a las 21:30 (hora de Argentina), y el debut de Neymar se demorará al menos hasta el miércoles 24 cuando el conjunto dirigido por Ancelotti enfrente a Escocia, en Miami.
La Canarinha debutó empatando con Marruecos, pero sigue en busca de su sexto título en un Mundial, que además le permitiría cortar con la sequía de 24 años, la más larga desde que sumó su primera estrella junto a la que atravesó entre 1970 y 1994.