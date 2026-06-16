Neymar le dio una excelente y tierna noticia a sus seguidores en la previa del partido contra Haití

Neymar y familia Es el quinto hijo de Neymar, y la tercera con Bruna Biancardi.

Neymar será papá por quinta vez

Los protagonistas utilizaron sus plataformas digitales para dar a conocer la novedad de forma directa ante el público. "Tenemos algunas noticias para compartir contigo", fue la frase corta y precisa elegida por la pareja en sus redes sociales para encabezar la publicación que rápidamente concentró la atención de los medios de comunicación y de millones de internautas.

La revelación del género de la futura bebé no se produjo en solitario, sino que contó con un marco de acompañamiento familiar íntimo y afectuoso. Durante el transcurso de la grabación compartida, la pareja estuvo acompañada de forma cercana por el hijo mayor de Neymar, Davi Lucca, quien formó parte activa del especial festejo.

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Además de la presencia del primogénito de la estrella del fútbol brasileño, la escena reflejó la participación y la alegría de las hijas menores de la casa. Las pequeñas Mavie y Mel también estuvieron presentes junto a sus padres durante los momentos más emotivos del video, completando el cuadro de los hermanos que esperan el nacimiento.

El chiste de Bruna Biancardi a Neymar en el importante anuncio

El registro audiovisual completo que documenta la celebración y la posterior revelación del sexo de la bebé fue subido directamente a internet. El material se encuentra disponible de forma pública para todos los usuarios dentro de la cuenta oficial de Biancardi en las redes sociales, donde ya acumula una gran cantidad de interacciones.

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Más allá de la lógica emoción que despertó el anuncio de la próxima llegada de la niña, el contenido multimedia mostró una faceta sumamente relajada y divertida de los protagonistas. En el transcurso de las imágenes, la influencer brasileña aprovechó el espacio frente a la cámara para bromear respecto a la cantidad de hijas que posee.

Debido a la confirmación de que el próximo bebé será una mujer, en la publicación se detalló que la modelo ahora pasará a tener cuatro hijas en total. Bajo ese contexto, la influencer concluyó el video expresando con humor la frase: "Quiero formar un nuevo grupo y, a partir de hoy, se llamará Spice Girls", en una clara referencia a la mítica banda pop británica.