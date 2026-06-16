Carlo Ancelotti se cansó de los rumores y tomó una decisión inesperada con Neymar

El debut de la Selección de Brasil en el Mundial 2026 dejó un sabor amargo y un clima de extrema tensión. Más allá del mal nivel de juego, Carlo Ancelotti fue cuestionado por la ausencia de Neymar en los noventa minutos.
Luego del empate ante Marruecos, Carlo Ancelotti tomó una drástica y sorprendente decisión con Neymar
El debut de la Selección de Brasil en el Mundial 2026 dejó un sabor amargo y un clima de extrema tensión. Más allá del mal nivel de juego, Carlo Ancelotti fue cuestionado por la ausencia de Neymar en los noventa minutos.
Durante los últimos días, diversos reportes aseguraban que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) había tirado la toalla con el astro del Santos, afirmando que se perdería toda la fase de grupos por una lesión que arrastraría en la pierna derecha.
El "10" de la Selección de Brasil arrastra una recuperación compleja tras sufrir una lesión muscular a mediados de mayo. Con casi un mes fuera de las canchas y realizando trabajos diferenciados de fisioterapia, el hermetismo en torno a su estado físico alimentó las teorías.
Lejos de ocultar al jugador para protegerlo de las críticas tras el tropiezo en el debut, el cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti ha decidido cambiar radicalmente de estrategia y poner fin a ese silencio.
Según informa el Diario O Globo de Brasil, el exentrenador del Real Madrid perdió las esperanzas de que Neymar pueda jugar la fase de grupos a raíz del problema que arrastra.
Además, con el objetivo de evitar mayores críticas, lo cierto es que el entrenador y su cuerpo técnico buscan sacarlo del foco definitivamente.
Así las cosas, el crack del Santos recién aparecería en 16avos. de final del Mundial 2026, siempre y cuando Brasil llegue a jugar ese partido.
Neymar no había entrenado con el grupo el pasado lunes, sino que hizo otra sesión de fisioterapia. Este fue el paso previo a la confirmación de la noticia.
La Albiceleste encabeza el Grupo J, mientras que la Verdeamarela lidera el Grupo C. Si ambos seleccionados cumplen con la lógica y avanzan como punteros, evitarán cruzarse durante gran parte del torneo, pero el destino podría reunirlos en una semifinal que tendría características históricas.
Sería uno de los partidos más atractivos de todo el Mundial 2026. No solo por la rivalidad deportiva que existe entre ambos países, sino también porque podría definir quién avanza a la gran final del certamen.