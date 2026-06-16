Carlo Ancelotti se cansó de los rumores y tomó una decisión inesperada con Neymar

Lejos de ocultar al jugador para protegerlo de las críticas tras el tropiezo en el debut, el cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti ha decidido cambiar radicalmente de estrategia y poner fin a ese silencio.

Según informa el Diario O Globo de Brasil, el exentrenador del Real Madrid perdió las esperanzas de que Neymar pueda jugar la fase de grupos a raíz del problema que arrastra.

Además, con el objetivo de evitar mayores críticas, lo cierto es que el entrenador y su cuerpo técnico buscan sacarlo del foco definitivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2066874129806962698&partner=&hide_thread=false La CBF ABANDONÓ LAS ESPERANZAS de que Neymar Júnior pueda jugar la FASE DE GRUPOS.



Lleva UN MES sin entrenar en el campo, y solo lo utilizarán en caso de EXTREMA NECESIDAD.



Buscan sacarlo del foco y EVITAR MAYORES CRÍTICAS después del empate con Marruecos. … pic.twitter.com/xyN8KQuXWN — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 16, 2026

Así las cosas, el crack del Santos recién aparecería en 16avos. de final del Mundial 2026, siempre y cuando Brasil llegue a jugar ese partido.

Neymar no había entrenado con el grupo el pasado lunes, sino que hizo otra sesión de fisioterapia. Este fue el paso previo a la confirmación de la noticia.

La instancia en la que Argentina puede cruzarse con Brasil

La Albiceleste encabeza el Grupo J, mientras que la Verdeamarela lidera el Grupo C. Si ambos seleccionados cumplen con la lógica y avanzan como punteros, evitarán cruzarse durante gran parte del torneo, pero el destino podría reunirlos en una semifinal que tendría características históricas.

Sería uno de los partidos más atractivos de todo el Mundial 2026. No solo por la rivalidad deportiva que existe entre ambos países, sino también porque podría definir quién avanza a la gran final del certamen.