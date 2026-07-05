Brasil quedó fuera del Mundial 2026 y las redes fueron lapidarias tras una nueva decepción

Brasil perdió 2 a 1 ante Noruega y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026, con un Erling Haaland que estuvo intratable con un histórico doblete.
Brasil perdió ante Noruega y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026, con un Haaland que estuvo intratable
Brasil perdió 2 a 1 ante Noruega y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026, con un Erling Haaland que estuvo intratable con un histórico doblete.
Con dos goles del delantero del Manchester City, Noruega le dio un golpazo a Brasil y las redes sociales no tardaron en dar su veredicto respecto de una nueva decepción para la selección más ganadora de la historia.
"Brasil decepciona en el Mundial: afuera en Octavos de final. Es muy poco para lo que marca su historia. Llegó sin identidad brasileña, con falta de goles y dependiente de Vinicius. Ancelotti quiso darle orden y hacerse fuerte desde ahí pero no alcanzó. Brasil está en el momento de más debilidad en su historia: no protagoniza los Mundiales. Hace 5 mundiales que Brasil no se quedaba afuera en esta instancia. Solamente le pasó esto en 1934 y 1990" (Gastón Edul).
"Vinicius esquivando un penal a los 10 minutos es la vergüenza más grande de Brasil en los últimos 5 mundiales" (Goncho Banzas)
"Noruega joga bonito. Si una selección como Noruega te domina el 70% del partido ya no sos Brasil" (Diego Latorre)
"¡Se fue Brasil en octavos! Halland despedaza a la selección amazónica que llegará a 28 años sin levantar un trofeo…" (David Faitelson)
"Desde el Mundial 90 que Brasil no se quedaba afuera en 8vos de un Mundial. Perdió en la cancha y perdió identidad. Lo dirigió un italiano, muy capaz por supuesto, pero en un pais con su sello es un despropósito. Se traicionó y también perdió" (Santiago Lucía)
"Esto es lo que pasa cuando se pone a Brasil, que ha tenido a los mejores jugadores de la historia, en manos de un mediocre como Vinicius. Hay ‘gurús’ que dicen que es un crack. Poco fútbol han visto" (Diego Torres Romano)
"Brasil se queda fuera de los 8 mejores de una Copa del Mundo por PRIMERA VEZ desde 1990.
Venía de OCHO Mundiales seguidos entre los ocho primeros:
La racha se rompe 36 años después" (Mister Chip)
"Hay q saber perder muchachos de Brasil. Son un desastre y listo. El peor scratch que vi en mi vida. Fracaso estrepitoso. La peor actuación desde el 2002 cuando fue campeón. ¿Seguirá Ancelotti? Halland es un goleador increíble" (Martín Liberman).