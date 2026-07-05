Brasil quedó fuera del Mundial 2026 y las redes fueron lapidarias tras una nueva decepción

"Vinicius esquivando un penal a los 10 minutos es la vergüenza más grande de Brasil en los últimos 5 mundiales" (Goncho Banzas)

"Noruega joga bonito. Si una selección como Noruega te domina el 70% del partido ya no sos Brasil" (Diego Latorre)

El llanto conmovedor de Neymar

"¡Se fue Brasil en octavos! Halland despedaza a la selección amazónica que llegará a 28 años sin levantar un trofeo…" (David Faitelson)

"Desde el Mundial 90 que Brasil no se quedaba afuera en 8vos de un Mundial. Perdió en la cancha y perdió identidad. Lo dirigió un italiano, muy capaz por supuesto, pero en un pais con su sello es un despropósito. Se traicionó y también perdió" (Santiago Lucía)

"Esto es lo que pasa cuando se pone a Brasil, que ha tenido a los mejores jugadores de la historia, en manos de un mediocre como Vinicius. Hay ‘gurús’ que dicen que es un crack. Poco fútbol han visto" (Diego Torres Romano)

"Brasil se queda fuera de los 8 mejores de una Copa del Mundo por PRIMERA VEZ desde 1990.

Venía de OCHO Mundiales seguidos entre los ocho primeros:

1994 Campeón

1998 Subcampeón

2002 Campeón

2006 Cuartos

2010 Cuartos

2014 Semifinal

2018 Cuartos

2022 Cuartos

Hoy, octavos.

La racha se rompe 36 años después" (Mister Chip)

"Hay q saber perder muchachos de Brasil. Son un desastre y listo. El peor scratch que vi en mi vida. Fracaso estrepitoso. La peor actuación desde el 2002 cuando fue campeón. ¿Seguirá Ancelotti? Halland es un goleador increíble" (Martín Liberman).