De dónde es el ganador del Quini 6 que se llevó más $5 mil millones en el sorteo del domingo.

Un apostador del Quini 6 ganó más de $5 mil millones en este sorteo 3388 del domingo 5 de julio de 2026 y cambió su vida para siempre.
El ganador de la exorbitante cifra acertó los seis números en la modalidad Revancha del Quini 6, sorteo que sólo admite ganadores en la totalidad de los aciertos.
Quini 6: de dónde es el ganador del sorteo del domingo
- el ganador del Quini 6 de este domingo es de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos
- compró la boleta ganadora en una agencia situada en la calle Casiano Calderón, de Paraná
- ganó $5.450.960.890,80, una cifra histórica
- los números acertados fueron el 01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29
Quini 6: los resultados del sorteo 3388 del domingo 5 de julio
- TRADICIONAL
27 - 29 - 32 - 33 - 37 - 39
POZO VACANTE 6 aciertos ($3.676.407.386)
13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.989.639,08
783 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $19.871,77
- LA SEGUNDA
05 - 14 - 22 - 23 - 36 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
66 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $785.838
2.573 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.047,26
- REVANCHA
01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29
1 GANADOR con 6 ACIERTOS $5.450.960.890,80
(Agencia Casiano Calderón, Paraná, provincia de Entre Ríos)
- SIEMPRE SALE
01 - 10 - 15 - 22 - 36 - 37
34 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $13.682.662,94
- POZO EXTRA
01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 14 – 22 – 23 – 25 – 27 – 29 – 32 – 33 – 36 – 37 – 39 – 45
2.644 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará aproximadamente $75.642,97