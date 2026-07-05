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De dónde es el ganador del Quini 6 que se llevó más $5 mil millones en el sorteo del domingo

El Quini 6 hizo feliz a un nuevo apostador del interior del país en este sorteo del domingo 5 de julio y en la modalidad Revancha. ¿En dónde compró la boleta ganadora?

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
De dónde es el ganador del Quini 6 que se llevó más $5 mil millones en el sorteo del domingo

De dónde es el ganador del Quini 6 que se llevó más $5 mil millones en el sorteo del domingo

Un apostador del Quini 6 ganó más de $5 mil millones en este sorteo 3388 del domingo 5 de julio de 2026 y cambió su vida para siempre.

El ganador de la exorbitante cifra acertó los seis números en la modalidad Revancha del Quini 6, sorteo que sólo admite ganadores en la totalidad de los aciertos.

Quini 6: de dónde es el ganador del sorteo del domingo

  • el ganador del Quini 6 de este domingo es de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos
  • compró la boleta ganadora en una agencia situada en la calle Casiano Calderón, de Paraná
  • ganó $5.450.960.890,80, una cifra histórica
  • los números acertados fueron el 01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29
De dónde es el ganador del Quini 6 que se llevó más $5 mil millones en el sorteo del domingo.

De dónde es el ganador del Quini 6 que se llevó más $5 mil millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: los resultados del sorteo 3388 del domingo 5 de julio

  • TRADICIONAL

27 - 29 - 32 - 33 - 37 - 39

POZO VACANTE 6 aciertos ($3.676.407.386)

13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.989.639,08

783 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $19.871,77

  • LA SEGUNDA

05 - 14 - 22 - 23 - 36 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

66 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $785.838

2.573 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $6.047,26

De dónde es el ganador del Quini 6 que se llevó más $5 mil millones en el sorteo del domingo.

De dónde es el ganador del Quini 6 que se llevó más $5 mil millones en el sorteo del domingo.

  • REVANCHA

01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29

1 GANADOR con 6 ACIERTOS $5.450.960.890,80

(Agencia Casiano Calderón, Paraná, provincia de Entre Ríos)

  • SIEMPRE SALE

01 - 10 - 15 - 22 - 36 - 37

34 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $13.682.662,94

  • POZO EXTRA

01 – 03 – 05 – 07 – 09 – 14 – 22 – 23 – 25 – 27 – 29 – 32 – 33 – 36 – 37 – 39 – 45

2.644 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará aproximadamente $75.642,97

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