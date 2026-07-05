El ganador de la exorbitante cifra acertó los seis números en la modalidad Revancha del Quini 6, sorteo que sólo admite ganadores en la totalidad de los aciertos.

Quini 6: de dónde es el ganador del sorteo del domingo

el ganador del Quini 6 de este domingo es de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos

del de este domingo es de la ciudad de compró la boleta ganadora en una agencia situada en la calle Casiano Calderón, de Paraná

ganó $5.450.960.890,80 , una cifra histórica

, una cifra histórica los números acertados fueron el 01 - 03 - 07 - 09 - 25 - 29

De dónde es el ganador del Quini 6 que se llevó más $5 mil millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: los resultados del sorteo 3388 del domingo 5 de julio

TRADICIONAL

27 - 29 - 32 - 33 - 37 - 39