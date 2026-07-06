El fuerte descargo de Peter Shilton contra Argentina y Maradona a 40 años de México 1986

En la previa al trascendental partido que Inglaterra le ganó 3-2 a México, Shilton dejó en claro su postura y escribió: "¡Vamos Inglaterra, nos lo merecemos! Sí, guardé rencor porque honestamente creía que éramos el equipo que habría ganado la Copa del Mundo en 1986".

Come on @England we are owed this ! yes I held a grudge because I honestly believed we were the team that would of won the @FIFAWorldCup in 86

We were cheated by both goals if VAR was about then both goals would not of stood !

I’ve put the beef to bed but still believe… pic.twitter.com/qd9D5fyzzZ — Peter Shilton (@Peter_Shilton) July 5, 2026

El foco principal de las quejas del exdeportista se centró en la validez técnica de las anotaciones de aquella tarde y en la ausencia del sistema de videoarbitraje en esa época del fútbol.

Peter Shilton y Diego Maradona en una imagen que sigue grabada en la historia de los mundiales.

Con absoluta contundencia, la leyenda de los Tres Leones completó con referencias a los tantos que marcó Maradona (La Mano de Dios y el Gol del Siglo): "¡Nos robaron con ambos goles. Si el VAR hubiera existido entonces, ninguno de los dos goles habría contado! He dejado atrás el rencor pero aún creo que Inglaterra merece una victoria esta noche (por ayer). Buena suerte, chicos, den todo lo que tienen".

Una vez finalizo el partido se volvió a expresar en su cuenta oficial: "¡Felicidades, Inglaterra! Una victoria increíble; ¡a seguir así!".