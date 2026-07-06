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El inglés volvió a la carga

El fuerte descargo de Peter Shilton contra Argentina y Maradona a 40 años de México 1986

Peter Shilton fue nuevamente noticia porque recordó con dureza los goles de Diego Maradona y acusó: "Nos robaron con ambos goles"

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Diego Maradona dejó en el suelo a Peter Shilton.

Diego Maradona dejó en el suelo a Peter Shilton.

Cuarenta años después, las heridas que dejó el Mundial de México 1986 siguen abiertas en Inglaterra, especialmente para Peter Shilton, quien jamás le perdonó a Diego Maradona los dos goles que le marcó en los cuartos de final: La Mano de Dios y el Gol del Siglo, dos jugadas que quedaron inmortalizadas en la historia del fútbol.

El ex futbolista de 76 años aprovechó para mandarle fuerzas al equipo conducido por Thomas Tuchel, mientras que volvió a encender la polémica por el partido donde la Selección argentina eliminó al conjunto inglés.

La imagen que eligi&oacute; Peter Shilton para acompa&ntilde;ar su mensaje.

La imagen que eligió Peter Shilton para acompañar su mensaje.

Peter Shilton hizo referencia a la tecnología y recordó los goles de Maradona

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), el emblemático ex arquero inglés expuso el sentimiento que guardó durante décadas respecto a la histórica eliminación de su país en la cita de 1986.

En la previa al trascendental partido que Inglaterra le ganó 3-2 a México, Shilton dejó en claro su postura y escribió: "¡Vamos Inglaterra, nos lo merecemos! Sí, guardé rencor porque honestamente creía que éramos el equipo que habría ganado la Copa del Mundo en 1986".

El foco principal de las quejas del exdeportista se centró en la validez técnica de las anotaciones de aquella tarde y en la ausencia del sistema de videoarbitraje en esa época del fútbol.

Peter Shilton y Diego Maradona en una imagen que sigue grabada en la historia de los mundiales.

Peter Shilton y Diego Maradona en una imagen que sigue grabada en la historia de los mundiales.

Con absoluta contundencia, la leyenda de los Tres Leones completó con referencias a los tantos que marcó Maradona (La Mano de Dios y el Gol del Siglo): "¡Nos robaron con ambos goles. Si el VAR hubiera existido entonces, ninguno de los dos goles habría contado! He dejado atrás el rencor pero aún creo que Inglaterra merece una victoria esta noche (por ayer). Buena suerte, chicos, den todo lo que tienen".

Una vez finalizo el partido se volvió a expresar en su cuenta oficial: "¡Felicidades, Inglaterra! Una victoria increíble; ¡a seguir así!".

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