La insólita lesión de Jordan Henderson en los festejos por la clasificación de Inglaterra a cuartos de final

El momento de la lesión ocurrió cuando el futbolista británico saltó los carteles publicitarios para festejar con la hinchada inglesa y cayó encima de su brazo. En ese instante, el cuerpo médico de Inglaterra lo atendió -mientras sus compañeros de equipo lo cubrían- y determinó que era una grave afección.

Henderson se retiró en camilla y luego los exámenes médicos confirmaron la fractura de muñeca. Si bien no se ha hecho público el parte médico oficial de la Selección de Inglaterra, la presecia del mediocampisa en el resto de la Copa del Mundo 2026 estaría en riesgo.

Hasta ahora, Jordan Henderson solo había disputado 6 minutos en la Copa del Mundo 2026 cuando ingresó en el segundo tiempo del partido ante Panamá, por la tercera fecha del Grupo L.