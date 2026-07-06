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Copa del Mundo 2026

La insólita lesión de Jordan Henderson en los festejos por la clasificación de Inglaterra a cuartos de final

Jordan Henderson, mediocampista de Inglaterra, sufrió una insólita lesión mientras festejaba el triunfo sobre México por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Jordan Henderson sufrió una lesión en pleno festejo de Inglaterra por la clasificación a cuartos de final. 

Jordan Henderson sufrió una lesión en pleno festejo de Inglaterra por la clasificación a cuartos de final. 

Una insólita situación se vivió en la Copa del Mundo 2026 tras la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final. Mientras el elenco británico celebraba el pase a cuartos, Jordan Henderson sufrió una absurda lesión a la sombra del festejo de sus compañeros.

El mediocampista de 36 años generó preocupación luego del triunfo por 2 a 1 en el Estadio Azteca.

El momento de la lesi&oacute;n de Jordan Henderson, mediocampista de Inglaterra.

El momento de la lesión de Jordan Henderson, mediocampista de Inglaterra.

La insólita lesión de Jordan Henderson tras la victoria de Inglaterra sobre México

En medio de la alegría por la clasificación a los cuartos de final, en Inglaterra recibieron la mala noticia de la lesión de Jordan Henderson. El mediocampista sufrió una fractura de muñeca tras caer sobre su brazo derecho en pleno festejo y debió ser atendido de urgencia mientras sus compañeros se encontraban en pleno festejo.

El momento de la lesión ocurrió cuando el futbolista británico saltó los carteles publicitarios para festejar con la hinchada inglesa y cayó encima de su brazo. En ese instante, el cuerpo médico de Inglaterra lo atendió -mientras sus compañeros de equipo lo cubrían- y determinó que era una grave afección.

Henderson se retiró en camilla y luego los exámenes médicos confirmaron la fractura de muñeca. Si bien no se ha hecho público el parte médico oficial de la Selección de Inglaterra, la presecia del mediocampisa en el resto de la Copa del Mundo 2026 estaría en riesgo.

Hasta ahora, Jordan Henderson solo había disputado 6 minutos en la Copa del Mundo 2026 cuando ingresó en el segundo tiempo del partido ante Panamá, por la tercera fecha del Grupo L.

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