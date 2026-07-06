Errores que estás cometiendo al limpiar el baño y que hacen que se vea menos limpio

El baño debe limpiarse todas las semanas.

Usar el mismo trapo para todo

No podemos limpiar el inodoro con un trapo y usar el mismo para las paredes, ya que esto genera contaminación cruzada. Lo ideal es asignar herramientas de limpieza por colores (por ejemplo: rojo para el inodoro, azul para el lavabo y la ducha) o recurrir a paños desechables para las zonas críticas.

No dejar actuar los productos de limpieza

Al momento de limpiar, algunas personas colocan o aplican el desinfectante o el antical e inmediatamente comienzan a refregar. De esta manera, el producto no llega a ablandar el sarro ni a eliminar las bacterias. El procedimiento correcto es aplicar los productos y dejarlos actuar entre 5 y 10 minutos. Mientras esperás, podés aprovechar para ordenar o limpiar otra zona que no requiera químicos.

Todos los productos de limpieza deben dejarse actuar por unos minutos antes de enjuagar.

Olvidarse de los rincones

El baño puede verse impecable a nivel general, pero los rincones suelen pasarse por alto durante la limpieza, y los mismos acumulan sarro y moho delatando la falta de higiene profunda. Los puntos olvidados suelen ser los siguientes:

La parte trasera del inodoro (la base y el espacio contra la pared).

La parte inferior de los grifos y los filtros aireadores.

Las juntas de silicona de la bañera o ducha.

El interior del portarrollos y el soporte del jabón.

No ventilar al terminar

Un paso fundamental para que la limpieza del baño sea excelente es ventilar, ya que de esta manera eliminamos los olores fuertes de los productos químicos y evitamos la generación de moho y hongos.