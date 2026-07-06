Errores que estás cometiendo al limpiar el baño y que hacen que se vea menos limpio

Limpiar el baño es una de las tareas del hogar más frecuentes, pero también una en la que más fallamos o nos equivocamos sin darnos cuenta. Aunque no lo creas, algunos de los pasos que hacemos al limpiar el baño solo hacen que el mismo quede sucio o que se vea menos limpio.
¿Qué hábitos que creemos que son de limpieza solo terminan ensuciando el baño?
Empezar limpiando el suelo
Un error muy común es comenzar limpiando el baño por el suelo. Si empezás por ahí, al momento de limpiar los estantes, el espejo y demás sitios, el piso quedará lleno de polvo, pelo y restos de mugre. El piso siempre se limpia al último.
Usar el mismo trapo para todo
No podemos limpiar el inodoro con un trapo y usar el mismo para las paredes, ya que esto genera contaminación cruzada. Lo ideal es asignar herramientas de limpieza por colores (por ejemplo: rojo para el inodoro, azul para el lavabo y la ducha) o recurrir a paños desechables para las zonas críticas.
No dejar actuar los productos de limpieza
Al momento de limpiar, algunas personas colocan o aplican el desinfectante o el antical e inmediatamente comienzan a refregar. De esta manera, el producto no llega a ablandar el sarro ni a eliminar las bacterias. El procedimiento correcto es aplicar los productos y dejarlos actuar entre 5 y 10 minutos. Mientras esperás, podés aprovechar para ordenar o limpiar otra zona que no requiera químicos.
Olvidarse de los rincones
El baño puede verse impecable a nivel general, pero los rincones suelen pasarse por alto durante la limpieza, y los mismos acumulan sarro y moho delatando la falta de higiene profunda. Los puntos olvidados suelen ser los siguientes:
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La parte trasera del inodoro (la base y el espacio contra la pared).
La parte inferior de los grifos y los filtros aireadores.
Las juntas de silicona de la bañera o ducha.
El interior del portarrollos y el soporte del jabón.
No ventilar al terminar
Un paso fundamental para que la limpieza del baño sea excelente es ventilar, ya que de esta manera eliminamos los olores fuertes de los productos químicos y evitamos la generación de moho y hongos.